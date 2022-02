Video: adolorido, Hugo Rodallega celebró un golazo en Brasil con Bahia

Bahía igualó 1-1 contra Centro Sportivo Alagoano en la fecha 5 de la Copa do Nordeste en Brasil. Rodallega convirtió para los locales el segundo tanto el juego y sintió molestias tras la brillante definición de media distancia / (Twitter: @CopaDoNordeste)

Lejos de regresar al fútbol profesional colombiano en un club de la Liga o el Torneo BetPlay Dimayor, el delantero vallecaucano de 36 años, Hugo Rodallega, convirtió su quinto gol del año en la Copa do Nordeste tras el partido empatado 1-1 entre Bahia y Centro Sportivo Alagoano (CSA) en la noche del miércoles 16 de febrero.

Hugol fue titular en el partido disputado en el estadio Arena Fonte Nova de Salvador Bahía y jugó los 90 minutos reglamentarios como delantero centro en solitario en un esquema 4-2-3-1 alineado por el entrenador Guto Ferreira.

Bahia comenzó perdiendo el partido al minuto 12 con la anotación de Lucas Barcellos y tuvo un hombre de menos en gran parte del segundo tiempo tras la expulsión de Luiz Otávio al minuto 49. Sin embargo, estas adversas condiciones no fueron impedimento para respetar su localía y sacar un punto frente a sus aficionados tras el gol del empate concretado por el delantero colombiano al minuto 75 del partido.

Rodallega recibió un pase del juvenil Ronaldo en la delantera y buscó el espacio para quitarse de encima a dos defensores centrales y rematar de pierna derecha a la portería de CSA. El colombiano se retorció de dolor en el suelo en su pierna izquierda tras no pisar bien con el pie de apoyo cuando intentó perfilarse para disparar. No obstante, la molestia no fue impedimento para el ‘9′ de Bahia que se aventuró a terminar el partido un poco cojo.

De tal manera, Rodallega ya suma cinco goles en el presente año, de los cuales cuatro son de la Copa do Nordeste y uno del campeonato estatal Baiano de primera división. Si el colombiano continúa en buena forma física y no pasa a mayores su molestia en el pie izquierdo podría volver a anotar en el juego ante Fortaleza por la sexta fecha del certamen, que se jugará el sábado 19 de febrero a las 3:45 p. m. hora colombiana.

Serán en total nueve partidos del todos contra todos de la Copa de Nordeste, competición que se divide en dos grupos de ocho equipos, de los cuales los primeros cuatro de cada tabla clasifican a cuartos de final en la definición por el título.

Así quedó la tabla de posiciones del grupo B con el triunfo del equipo de Rodallega ante CSA:

1. Ceará (9 puntos, diferencia de gol de +6)

2. Náutico (8 puntos, diferencia de gol de +3, ocho goles anotados)

3. CRB (8 puntos, diferencia de gol de +3, cinco goles anotados)

4. Bahia (7 puntos, diferencia de gol de +6)

5. Altos (7 puntos, diferencia de gol de +2)

6. Floresta (7 puntos, diferencia de gol de -2)

7. Sousa (7 puntos, diferencia de gol de -4)

8. Botafogo (5 puntos, diferencia de gol de -4, cuatro goles anotados).

Así está el grupo A:

1. Fortaleza (9 puntos, diferencia de gol de +7)

2. CSA (8 puntos, diferencia de gol de +4)

3. Sport Recife (7 puntos, diferencia de gol de +1)

4. Sampaio Corrêa (4 puntos, diferencia de gol de -1)

5. Alagoinhas (4 puntos, diferencia de gol de -3)

6. Campinense Clube (2 puntos, diferencia de gol de -4)

7. Globo (2 puntos, diferencia de gol de -12)

8. Sergipe (1 punto, diferencia de gol de -4).

Restan cuatro fechas para terminar el todos contra todos de la copa y antes de debutar en la Serie B 2022 este será el cronograma de Rodallega en la definición por el título:

Sábado 19 de febrero (vs. Fortaleza como visitante)

Jueves 24 de febrero (vs. Sampaio Corrêa como local)

Domingo 6 de marzo (vs. Sport Recife como local)

Sábado 12 de marzo (vs. Sergipe como visitante)

