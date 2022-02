Un bus escolar y un trailer de lujo, los negocios desconocidos de uno de los actores de ‘Arelys Henao: canto para no llorar’

La vida como actor ha tenido subidas y bajadas, por lo que el intérprete ha tenido que recurrir a otras formas de trabajo que le brinden una mayor estabilidad económica Foto: Instagram @niko_rincon

El actor bogotano Nicolás Rincón, quien interpreta a don ‘Ciro’ en la telenovela ‘Arelys Henao: canto para no llorar’, contó en el programa ‘Día a día’, de Caracol Televisión de proyectos personales que tiene como independiente, y que lo ayudan a sostenerse.

La vida como actor ha tenido subidas y bajadas, por lo que el intérprete ha tenido que recurrir a otras formas de trabajo que le brinden una mayor estabilidad económica.

Se trata de un bus escolar, el que le ha ayudado mientras está sin trabajo en la actuación.

“Es de lo que he podido, entre otras, invertir gracias al trabajo actoral. Soy muy afortunado, he tratado de ser ordenado, entonces, en algún momento medio la posibilidad de hacer esa inversión. Tengo un bus que trabaja en un colegio y ahí me llega alguito”, confirmó el actor bogotano.

Además, contó que también es dueño de un tráiler que alquila para que se utilice en viajes, conciertos y grabaciones como lugar de vestuario, maquillaje o descanso de los actores.

El actor de ‘La Ley del corazón’ ha incursionado en el mundo del transporte y el entretenimiento, pues con su bus ofrece servicios de traslado en su productora ‘El divino niño’.

Foto: Instagram @trailer_alquiler

Nicolás, a sus 44 años, ha logrado estudiar en pretigiosas academias de Nueva York, Estados Unidos, como Atlantic Theater Acting School y The New School University. Es reconocido en papeles en ‘Garzón Vive’, ‘Cumbia Nina’, ‘Cup of Love’ y ‘Doctor Mata’.

Finalmente, Rincón indicó la importancia de tener diferentes formas de ingresos para subsistir cuando no salga nada en la actuación, que es su oficio habitual.

Actor Anderson Ballesteros contó que su papel en la novela de Arelys Henao lo afectó emocionalmente

a telenovela sobre Arelys Henao ha dado bastante de qué hablar, pues además de los altos niveles de audiencia que ha tenido a diario, son varios los datos curiosos que sus actores principales han filtrado a través de varias entrevistas.

Anderson Ballesteros, encargado de interpretar a ‘Patoco’ en esta producción, ha comentado en diversas ocasiones los retos que ha traído consigo el hecho de ser el tan odiado villano.

De hecho, en una reciente entrevista con Caracol Televisión, el actor de 39 años aprovechó para revelar cómo le ha afectado meterse en la piel de este personaje.

De acuerdo con lo expuesto por el antioqueño en su conversación con dicho medio, fue tanta la inmersión que hizo en la vida de aquel guerrillero que persiguió incansablemente a Arelys Henao, que hasta su sueño se vio mermado a raíz de las pesadillas que le generó personificar a ‘Patoco’.

“Cuando comencé a estudiar el personaje me empezó a sorprender y me hizo sentir incómodo. Llegué hasta a tener pesadillas con el hombre y en una de estas entró mi chica, la madre de mi hijo, y bueno... me levanté un poco mal, un poco alterado y sentía que me estaba afectando mucho emocionalmente, aun cuando ni siquiera había comenzado el proyecto”, explicó.

Pero esta no es la primera vez que Anderson Ballesteros se refiere al desafío de ser el malo de la historia, pues en una exclusiva entrevista con Caracol Televisión, dejó saber lo complejo que ha sido realizar algunas de las violentas escenas de la novela

“Son complicadas de hacer y me duelen (...) Siempre me ha ocurrido que cuando estoy grabando, en el entorno siempre se me acerca gente que es muy similar al personaje que estoy representando, en este caso ‘Patoco’, entonces tengo varios referentes”, comentó.

