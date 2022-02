Deportivo Cali en crisis: derrota ante Pasto y su técnico, Rafael Dudamel, abandona rueda de prensa

Detalles del encuentro que Deportivo Pasto ganó ante el Deportivo Cali por 2-0

Por el cierre de la jornada séptima de la Liga BetPlay, el vigente campeón del fútbol profesional colombiano, Deportivo Cali sufrió una nueva derrota, esta vez en el estadio La Libertad ante el Deportivo Pasto.

Los goles del local fueron obra de Duvier Riascos (28′ 1T) y Léiner Escalante (9′ 2T). Con este resultado, Deportivo Cali quedó en el fondo de la tabla de la Liga BetPlay I-2022, a dos meses de ganar la edición clausura de dicha liga.

Además de los malos resultados del equipo, su técnico, el venezolano Rafael Dudamel, abandonó la rueda de prensa luego de una corta comparecencia ante medios. Es la primera vez que ocurre este suceso con el técnico del conjunto azucarero.

Las palabras de Dudamel con respecto a la crisis del Deportivo Cali

“Reconocer que ha sido un arranque inesperado y sorpresivo tanto para nosotros como para nuestra gente, estamos atravesando una secuencia de derrotas inesperadas que nos lleva analizar no tanto lo futbolístico, si no lo emocional”, declaró el estratega venezolano Dudamel, después de lo cual abandonó la rueda de prensa en el estadio La Libertad, de la ciudad de Pasto (Nariño)

El corto mensaje del técnico contrastó con las duras palabras del pasado 16 de febrero en el programa Blog Deportivo (Blu Radio) en las que no ahorró calificativos para quienes critican su gestión al frente del equipo azucarero.

“Tengo identificados quiénes son los cobardes, tengo identificados quiénes son los oportunistas”, sostuvo Dudamel, cuyo paso por la selección de Venezuela, Atlético Mineiro y Universidad de Chile, son los antecedentes directos para su actual experiencia con el Deportivo Cali.

Agregó: “Los cobardes se agazapan y esperan estos momentos para salir a hablar; los amigos están siempre, después los oportunistas se acomodan al resultado y esperan estos momentos para revolcarse en el lodo, disfrutando de estos momentos del profesional del fútbol”.

Rafael Dudamel lanzó duros comentarios contra los críticos del Deportivo Cali. Foto: cortesía Dimayor

Rafael Dudamel ha sido crítico con el arbitraje contra el Deportivo Cali. Luego de su quinta derrota en línea, esta vez en el ‘Clásico añejo’ ante Millonarios, declaró que su equipo fue “manoseado” por el equipo arbitral.

“Reconocemos el buen triunfo de Millonarios, un equipazo, que ha ganado bien, no tenemos excusas. Pero sí puedo decir también algo, que es que no me está gustando la manera como nos están manoseando. Nos están manoseando, nos anularon un gol el otro día contra Tolima en la Superliga que fue legítimo, hoy ante la más mínima acción nos amonestaron y nos están manoseando, entonces hay que tener mucho cuidado”, sentenció el estratega, que acumuló 6 derrotas en 7 partidos de la Liga BetPlay I-2022.

Así se jugó el encuentro

Deportivo Pasto aprovechó su localía para vencer al flamante campeón del fútbol profesional colombiano, Deportivo Cali.

Con solo dos acciones en noventa minutos, el local marcó la diferencia. La primera, fue un pase que el uruguayo Ospitaleche le filtró a Duvier Riascos, dejándolo frente al portero de Amores: 1-0.

En el segundo tiempo Pasto puso el 2-0 al minuto 54 luego de una imprecisión de Guillermo De Amores que regaló el balón a la mitad de la cancha, Riascos le bajó la pelota a Escalante para que rematara solo contra el arquero: 2-0.

Los jugadores más valiosos del encuentro fueron Léiner Escalante y Facundo Ospitaleche; el primero anotó 1 gol, realizó 10 pases correctos y se animó a patear 3 veces mientras el volante realizó 76 pases correctos y se animó a patear 2 veces.

Los amonestados fueron Juan Franco, Adrián Estacio, Juan Garavito, Teófilo Gutiérrez, Jhon Vásquez, Flabio Torres, Kevin Velasco, Rubén Monges y Guillermo Burdisso.

En la próxima jornada, Deportivo Pasto enfrentará de visitante a Once Caldas, mientras que el Verdiblanco jugarán de local frente a Alianza Petrolera.

El local está en el décimo tercer puesto con 8 puntos y 2 triunfos, mientras que el visitante llegó a las 3 unidades y se coloca de colero en la tabla de posiciones.

