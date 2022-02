Caso Ana María Castro: aplazan la lectura de sentencia contra Paul Naranjo y Julián Ortegón

Los hechos que acabaron con la vida de Castro se presentaron el 5 de marzo de 2020, cuando la víctima fue lanzada del vehículo en que se movilizaban junto con los culpables y Mateo Reyes.

Después que la jueza 42 de Circuito de Bogotá condenó el pasado 16 de diciembre de 2021 a Paul Naranjo y Julián Ortegón por el feminicidio de Ana María Castro, la misma anunció el aplazamiento de la lectura de la sentencia de condena, que estaba agendada para este 18 de febrero de 2022.

La jueza tomó esta decisión tras acoger la solicitud del abogado defensor, Gilberto Tobón, quien debía acudir a otra cita judicial este mismo día, además de necesitar más tiempo para fortalecer su argumentación de cara a la apelación de la sentencia condenatoria.

Así las cosas, la fecha estipulada para conocer la condena de los culpables de este feminicidio será el próximo 10 de marzo.

Los hechos en mención se presentaron el 5 de marzo de 2020, cuando la víctima fue lanzada del vehículo en que se movilizaba junto a los implicados y Mateo Reyes.

Antes de conocer la decisión de aplazamiento, Nidia Romero Bernal, madre de Ana María, se mostró ilusionada por conocer la decisión de la jueza. Así lo hizo saber en una entrevista con El Espectador. “No me alegra para nada lo que ellos están pasando, pero siento que le cumplí a mi hija y me alegra que se haga justicia”.

Le puede interesar: La historia completa del asesinato de Ana María Castro, el caso de feminicidio que tuvo en vilo a Colombia durante más de un año

Cabe recordar que durante la audiencia del año pasado, la togada señaló que la Fiscalía tenía las pruebas suficientes para demostrar que los dos procesados participaron de una acción o un plan para hacerle daño a Castro Romero, y que efectivamente la joven fue arrojada de un carro en movimiento, lo que le causó la muerte.

En la diligencia donde fueron declarados culpables de feminicidio agravado, el ente investigador fue contundente en afirmar que, “con fundamento en las evidencias, el material sensible de prueba, la información legalmente obtenida y debatida en esta vista pública y es con fundamento al citado acervo probatorio que ha quedado demostrado de manera concluyente y más allá de toda duda razonable, que los señores actuaron de manera directa en la comisión del delito”.

En su charla con el medio de comunicación de este viernes 18 de febrero, el deseo de la madre de la víctima era que “que se ratifique que deben pagar por la muerte de mi hija. Todo el tiempo he pensado que las pruebas son claras y demuestran un crimen, sin señalar exactamente a ninguno de ellos, pero Ana María estaba con tres personas”.

Le puede interesar: Pareja de Paul Naranjo asegura que la madre de Ana María Castro los está hostigando

La tercer persona es Mateo Reyes, quien no estuvo vinculado en el caso. En el juicio de diciembre de 2021, Reyes dijo que no recordaba lo que había pasado en esa noche de marzo. “Es increíble que un testigo responda: “No recuerdo”. Mi hija estaba con ellos tres y todos deberían estar dando la cara. Según Mateo, no estaba con ella en la camioneta cuando la lanzaron, pero no estoy de acuerdo. No entiendo por qué no estuvo vinculado”, señaló Nidia Romero.

Ahora ella tendrá que esperar otro mes para conocer la pena a la que se deberán enfrentar los asesinos de su hija. Por su parte, los abogados de los condenados por este feminicidio han asegurado que irán hasta las últimas instancias del proceso para cambiar el futuro de sus clientes.

SEGUIR LEYENDO: