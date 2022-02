Pareja de Paul Naranjo asegura que la madre de Ana María Castro los está hostigando

Paul Naranjo - Ana María Castro.

Greis Páez, compañera sentimental de Paul Naranjo, acusado del homicidio de la joven Ana María Castro, se refirió por primera vez al caso y denunció que Nidia Romero, madre de la víctima, está hostigando al sindicado y su familia. Páez denuncia que la mujer ha hecho acusaciones falsas relacionadas a que Naranjo tendría acceso a celulares desde la cárcel.

“Ella ya logró una condena en contra de quienes piensa son los asesinos de su hija, por qué sigue saliendo en medios a decir que él está escribiendo en redes sociales, que tiene acceso a un celular desde la cárcel y por qué los medios no confirman esa información. Es fácil averiguar el origen desde donde se emiten esos comunicados. Podrán saber que eso sale de mi celular”, aseguró Páez al diario El Tiempo.

La pareja de Naranjo recuerda que junto al hoy indiciado tiene una empresa de publicidad y desde las redes sociales del negocio publica contenido relacionado al caso, pues ella cree que él es inocente. Es enfática al decir que ella es quien hace las publicaciones y no Naranjo, como señala Romero.

Sumado a esta situación, denuncia que está recibiendo amenazas anónimas. Señala que le parece extraño que quienes envían los mensajes intimidantes tengan datos muy íntimos del caso que solo conoce el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación.

“Me han amenazado a través de las redes sociales, con llamadas extrañas y con datos que solo puede tener el CTI, creo que hubo filtraciones. Es que son de: o se quita o la quitamos. (...) Eso sí, no piensen que me voy a apartar del caso. Eso nunca”, relata.

Por estas intimidaciones, Páez, a su nombre y el de Paul Naranjo y su familia ya interpuso una denuncia formal. Es importante mencionar que Páez también está indagando en el caso, pues la mujer es perita en criminalística y se ha apersonado de reunir y estudiar todas las pruebas.

“Vamos a demostrar que mi esposo y su compañero dejaron con vida a Ana María Castro sobre esa vía. Ellos dos caminaron, incluso. Yo soy una mujer feminista pero tampoco voy a permitir que culpen a un inocente. Lo conozco, he convivido con él. Sé que es inocente”, sostiene Páez.

En este sentido, se indica que John Cadena ya no es el abogado de Naranjo. Ahora el sindicado será representado por dos bufetes de abogados de casación que ya tienen en su poder todos los elementos probatorios del caso y se encuentran estudiándolos. Páez indica que los expertos “estarán presentes en las audiencias y se pronunciarán en su debido momento”.

Cabe mencionar que los familiares de Naranjo no solo tienen prisa por demostrar su inocencia, sino también para poder ver al hombre fuera de la cárcel, donde cumple medida de aseguramiento. Señalan que él está muy delicado de salud porque nunca se había enfrentado a una situación parecida y aseguran que justo por eso quieren que el juicio siga su curso y no buscan dilatarlo.

“Nunca estuvo ni en un CAI. Todo esto lo ha afectado mucho. (...) Es más, nosotros no queremos que se suspenda la audiencia. Queremos que esa diligencia transcurra con normalidad”, resalta Páez.

La familia tiene temor de que las declaraciones de Romero agraven el caso para Naranjo y las autoridades optaron por trasladarlo a un lugar donde se agrave su situación física y mental, por eso, pidieron a la madre de Ana María que respete el proceso y el dolor de la familia Naranjo.

“Increíble. Nosotros hemos respetado el dolor de la familia de Ana María Castro, pero ellos no se miden con sus comentarios y sus chismes. No tienen ninguna prueba fehaciente. Ella también tiene que respetar nuestro dolor. (...) Si quería a los asesinos de su hija tras las rejas por qué no ha pedido con la misma vehemencia que investiguen a Mateo Reyes, que no lo dejaran solo como un testigo ocular”, dijo la pareja de Naranjo.

