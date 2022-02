Senador que afirmó que compraría 70 mil votos será investigado por la Procuraduría

Procuraduría investigará a Laureano Acuña tras conocerse el audio donde habría pedido comprar votos. Foto: Colprensa

La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación preliminar al senador del Partido Conservador, Laureano Acuña Díaz tras conocerse unos audios en donde señala su deseo de comprar al menos 70 mil votos en el Atlántico para las elecciones del 2018. Recordemos que la grabación fue revelada el pasado miércoles 16 de febrero por la defensa de la excongresista Aida Merlano.

Con la indagación preliminar, se deberá establecer si la grabación que dio a conocer el abogado de Merlano, Miguel Ángel del Río, puede ser utilizado como material probatorio en caso de que se haya realizado una falta disciplinaria. La última palabra la tendrá la Procuraduría que tras realizar las pruebas preliminares, tomará la decisión de abrir una investigación disciplinaria.

Laureano Acuña, quien es conocido como ‘El Gato Volador’, es senador de la República y es uno de los políticos más cercanos a los Char y a los Gerlein, quienes recientemente se encuentran bajo la mira de muchos debido a las declaraciones de Rafael Rocha, coordinador de la campaña política de Aida Merlano. El senador habría dado la orden de conseguir los votos para beneficiar a la excongresista.

“En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 150, se hace necesario adelantar indagación preliminar con el fin de verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si esta es constitutiva de falta disciplinaria, individualizar e identificar al presunto implicado y establecer si ha actuado al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad”, señaló la Procuraduría.

Recordemos que el audio que se filtró, sería una conversación entre ‘El Gato Volador’ y Edison Massa, candidato a la Cámara. En el se escucha el que sería el plan de compra de votos en el Atlántico. “Quiero hacer la campaña con tranquilidad, mi hermano. Yo lo que quiero que entiendas, viejo Massa, es que el Atlántico es más costoso que cualquier departamento. Ya es el momento también de ponernos a sacar cuentas. Porque yo también tengo mi techo. Yo también tengo mis compromisos por fuera que no puedo dejar tirados. Bien sea que vaya con quien vaya, contigo en el Atlántico tengo la tranquilidad que nos van a derrotar. Yo por fuera voy a hablar con unos alcaldes directamente y ponemos unos voticos al Negro Martínez (inaudible) o al que sea”.

Luego se puede escuchar en la conversación cuando dice, “son mínimo 70 mil votos, y yo no quiero hacer una campaña loca, vamos a coger, vamos a zonificar 150 mil o 200, pero después decir no apenas van 140 mil. Si nosotros vamos a hacer una campaña, donde vamos a coger municipio por municipio, vamos a decir Luruaco vamos a poner 800 votos. Que vamos a poner que fulano y que fulana vamos a sentarlo ven acá, ¿ustedes nos pueden recoger 800 votos? Sí nosotros podemos recoger los 800 votos. Les vamos a pagar para eso y de ahí jueputa no nos podemos bajar”.

Ante esto, el senador Acuña publicó un comunicado en donde aclaró que, “lo que se escucha es una conversación coloquial, propia de nuestra región” y añade que, “En el audio no se vislumbra ningún concierto o delito como lo quiere hacer ver el señor del Río”.

También aseguró que presentará una denuncia ante el Consejo Seccional de la Judicatura por “falta a la ética profesional del abogado, si se le puede llamar así a una persona como profesional del derecho, cuando utiliza su profesión para vilipendiar contra toda clase de personas”.

