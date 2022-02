Abogado de Aida Merlano asegura que Char y Gerlein financiaron ilegalmente la campaña de otra candidata a la Cámara

Aida Merlano

El abogado Miguel Ángel del Río, encargado del escándalo de corrupción electoral vinculado por la excongresista Aída Merlano, dio otras explosivas declaraciones en las que se refirió al clan Char y de cómo también habrían financiado fraudulentamente, según él, la campaña de Lilibeth Llinás.

Lo dicho por el litigante fue conocido en exclusiva por la emisora BluRadio, donde del Río se refirió a cómo Alejandro y Arturo Char habrían entregado dineros ilícitos para que Merlano ganara la curul, así como para Llinás, que también competía por un lugar en el Congreso, pero en la Cámara de Representantes, en el partido Cambio Radical.

Cabe señalar que Llinás no solo tenía cercanía política con Aída Merlano, sino que también familiar, dado que es prima de Carlos Llinás, uno de los esposos de la hoy prófuga de la justicia colombiana. Así lo ratificó el abogado del Río en la compulsa de pruebas que posee la Fiscalía General de la Nación y la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.

“Lilibeth Llinás ha manifestado que no conocía a Merlano, pero se ha establecido que no solo la conocía, sino que compartían la sede política (…) Además, Alejandro y Arturo Char estaban apoyando a Merlano para el Senado y a Lilibeth para la Cámara y que independientemente de que fueran de partidos diferentes, la apuesta era por las dos”, señaló el litigante, según recogió el medio citado.

Inclusive, la defensa de Aída Merlano desmintió que Llilibeth Llinás no conociera a Aída Merlano y demostraría, además, “más mentiras” por parte de la excandidata al Congreso. “Lilibeth muestra en la Corte qué hay declaraciones que deben ser aclaradas y es uno de los motivos de la compulsa de copias”, aseveró el abogado.

En otros apartes de su controvertido pronunciamiento, del Río vinculó a los clan Gerlein y Char con la financiación de ambas mujeres antes citadas. Eso mismo hizo esta semana Rafael Rocha, excoordinador de la campaña de Merlano en 2018, quien compareció ante la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia e hizo graves acusaciones contra la familia Char, a la que Merlano denunció por supuesta corrupción electoral.

En su declaración, Rocha aseguró que el clan Char habría gestado varias actuaciones para que Aída Merlano no se ganara la curul. Sin embargo, tal parece que ese plan no salió como se esperaba.

“Una muchacha que había trabajado en la campaña me estaba diciendo que los votos en las Alcaldías como no había quién los cuidara, los anulaban y ponían enmendaduras para anular el voto. Muy a pesar de que hicieron hasta lo imposible para que no ganara pues terminó ganando, sacó los votos que necesitaba”, señaló.

Inclusive, el director de campaña de la excongresista reveló que para nadie era un secreto que Arturo, Alejandro y Juan Char no querían que Merlano llegara al Congreso; hasta llegó a insinuar que ellos y “otros políticos que le tenían rabia a ella” buscaban anular su elección.

Dicha declaración causó suspicacia entre los magistrados de la Corte, quienes cuestionaron a Rocha, dado que en lo revelado por Aida Merlano hay pruebas que indican que Alex Char entregó millonarios recursos para su campaña. Sin embargo, el sujeto dijo que eso se le “hizo raro”.

Rocha aseguró que los fondos que entraban al comando de Merlano venían de las arcas de los Gerlein y el mismo Julio hacía la entrega del dinero en efectivo y en cheques; el entonces asesor Indicó que esto sucedió en diciembre de 2017 y los primeros meses de 2018 y que no solo se benefició Merlano, sino también a Lilibeth Llinas.

“El músculo financiero de Lilibeth (Llinás) era Cambio Radical, el de Merlano el partido Conservador. (...) La persona que yo vi llevando dinero fue Julio Gerlein y al chofer de él. Se lo entregaban a Edwin Martínez y este se lo entregaba a José Manzaneda (padre de la hija de Merlano), quien era el tesorero de la campaña, y él se lo entregaba a los pagadores. Yo solo vi a Julio Gerlein llevando dineros y cheques. Eran bolsas. Lo metían en un baño que había en la oficina de Eduard Martínez”, dijo Rocha.

