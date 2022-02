Compra de votos de Aída Merlano: excoordinador de la campaña asegura que Julio Gerlein enviaba bolsas con billetes

Rafael Rocha habló sobre el dinero que ingresaba por parte de Julio Gerlein para la campaña de Merlano en 2018. Foto: REUTERS.

En la Sala de Primera Instancia de la Corta Suprema de Justicia, se reinició el juicio contra la ex-congresista, Aida Merlano. Ahora, está siendo investigada por fraude electoral en las elecciones para el Congreso de la República en el año 2018. Rafael Rocha, coordinador de la campaña, asegura haber sido testigo de la entrega de dineros en la ‘Casa Blanca’, sede de la campaña de la ahora investigada.

De acuerdo con la información suministrada en la Alta Corte, Rafael Rocha, quien fue el coordinador de campaña en el Atlántico, aseguró que vio a Julio Gerlein y a un chofer que tenía, llevar bolsas de dinero que servían para la compra de votos. Según sus declaraciones, compraban los votos a 90.000 pesos. Esto sucedió entre los meses de diciembre de 2017 y febrero del 2018.

“Vi a Julio Gerlein y a un chofer que él tenía llevándoles cheques y bolsas de dinero a Edwin Martínez (gerente de campaña). Eran bolsas con dinero. Siempre las metían en un baño”. aseguró Rocha, que también afirmó que Gerlein aportó más de 12 mil millones de pesos para la campaña de la excongresista .

Durante el interrogatorio al que fue sometido Rafael Rocha, afirmó que no estaba seguro de que los dineros que entraban a la campaña de Merlano, provinieran de la empresa Serfinanza, que era propiedad de la familia Char y de la familia Gerlein. Añadió que el presenció la entrega de estos dineros por parte de los coordinadores o líderes, quienes manejaban de 30 a 40 votos cada uno.

“Las personas hacían fila en las afueras de la sede política para reclamar los dineros por la compra de votos y la Policía sabía que pasaba ahí, pero nadie hacía nada”, indicó Rafael Rocha, quien también afirmó que, “ella sabía de la entrega de esos dineros que excedieron los topes legales de la campaña e incluso lo ha estado corroborando con todas las declaraciones que está haciendo judicial y extrajudicialmente”.

El que fuera el coordinador de la campaña de Aida Merlano, también destacó la amistad que tenía con Libeth Llinás y donde entraba el dinero para realizar la campaña política, esto sin importar que una perteneciera al partido político Cambio Radical y la otra al Conservador.

“Ellas están juntas, Lilibeth Llinás y Aida Merlano, lo que yo vi por dinero y por el tema de los cheques eran de Julio Gerlein, eso me consta, pero de Char no me consta nada, yo no vi nada de Serfinanza, solo lo que escuchaba de Gerlein, tres días antes de las elecciones”, aseguró.

Bladimir Cuadro Crespo, uno de los abogados de Aida Merlano, preguntó a Rafael Rocha si el dinero que llegaba era para financiar las dos elecciones electorales, a lo que respondió de una manera contundente que estaba, “101 % seguro, incluso yo compartí más con Lilibeth que con Aida, cuando íbamos al centro a hacer compras de lo que le llevábamos a la gente, la verdad Aida nunca se presentaba a esas citas”, y aseguró que esta financiación, “se manejaba 50-50″.

Además agregó que los Char, “hicieron lo imposible para que no ganara (Merlano). Siempre se hablaba de que los Char y otros políticos que le tenían rabia a Aida, hacían que en las mesas de votación le anularan los votos. (...) Porque el hecho de que te ayude no significa que realmente te esté ayudando, puede que te quiera meter el puñal, puedo ayudarte a incurrir en un delito para después yo mismo denunciarte con otra persona. Pero a mí no me consta”.

