Aída Merlano: clan Char anuló votos para que ella no llegara al Senado, asegura su jefe de campaña

Coordinador de campaña de Aida Merlano dice que los Char no querían que ella llegara al Congreso / Archivo

Este martes 15 de febrero, la Corte Suprema de Justicia reabrió un caso contra la exsenadora Aída Merlano por la presunta compra de votos en su campaña al Senado. En medio de los testimonios, Rafael Rocha, su coordinador de campaña en 2018, compareció ante el alto tribunal e hizo graves acusaciones contra la familia Char, a la que Merlano denunció por supuesta corrupción electoral.

En su declaración, Rocha aseguró que el clan Char habría gestado varias actuaciones para que Aída Merlano no se ganara la curul. Sin embargo, tal parece que ese plan no salió como se esperaba.

“Una muchacha que había trabajado en la campaña me estaba diciendo que los votos en las Alcaldías como no había quién los cuidara, los anulaban y ponían enmendaduras para anular el voto. Muy a pesar de que hicieron hasta lo imposible para que no ganara pues terminó ganando, sacó los votos que necesitaba”, señaló.

Inclusive, el director de campaña de la excongresista, hoy prófuga de la justicia, reveló que para nadie era un secreto que Arturo, Alejandro y Juan Char no querían que Merlano llegara al Congreso; hasta llegó a insinuar que ellos y “otros políticos que le tenían rabia a ella” buscaban anular su elección.

Dicha declaración causó suspicacia entre los magistrados de la Corte, quienes cuestionaron a Rocha, dado que en lo revelado por Aida Merlano hay pruebas que indican que Alex Char entregó millonarios recursos para su campaña. Sin embargo, el sujeto dijo que eso se le “hizo raro”.

Por otro lado, también reconoció que él mismo le entregó 48 millones de pesos a Merlano, que usó en transportes y otros medios de transporte para “llevar y traer gente”.

Cabe señalar que lo dicho por Rafael Rocha se dio ante la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia y está relacionado a la supuesta compra de votos en la que habría incurrido Aida Merlano en 2018 y que estaría financiada por el clan Gerlein, particularmente por Julio Gerlein, con quien Merlano sostuvo una relación amorosa durante varios años.

En esa línea, Rocha aseguró que los fondos que entraban al comando de Merlano venían de las arcas de los Gerlein y el mismo Julio hacía la entrega del dinero en efectivo y en cheques; el entonces asesor Indicó que esto sucedió en diciembre de 2017 y los primeros meses de 2018 y que no solo se benefició Merlano, sino también a Lilibeth Llinas.

“El músculo financiero de Lilibeth (Llinás) era Cambio Radical, el de Merlano el partido Conservador. (...) La persona que yo vi llevando dinero fue Julio Gerlein y al chofer de él. Se lo entregaban a Edwin Martínez y este se lo entregaba a José Manzaneda (padre de la hija de Merlano), quien era el tesorero de la campaña, y él se lo entregaba a los pagadores. Yo solo vi a Julio Gerlein llevando dineros y cheques. Eran bolsas. Lo metían en un baño que había en la oficina de Eduard Martínez”, dijo Rocha.

El testigo agregó que sabe que el dinero para la campaña de Merlano también salió de Serfinanza, el banco de la familia Char. Sin embargo, anotó que nunca vio a los hermanos Alejandro y Arturo, quienes tienen aspiraciones a la Presidencia de la República y al Senado, respectivamente, entregando dineros de forma directa. “El dinero venía de Serfinanza de la familia Char y de la familia Gerlein. Pero, le aclaro: yo vi a Alex Char el día de la coalición que se hizo, no estuvo en la reunión, pero a mi no me consta y a mi ninguno de los Char me entregó dinero (...) Para mi Serfinanza y los Char son lo mismo”, añadió Rocha.

SEGUIR LEYENDO: