El VII Salón BAT de Arte Popular, Colombia y el Medio Ambiente llega a Bucaramanga

El VII Salón de Arte Popular estará hasta el 26 de marzo en el Museo de Arte Moderno de Bucaramanga. Foto: tomada de fundacionbat.com.co

El pasado miércoles 9 de febrero se inauguró el VII Salón BAT de Arte Popular en Bucaramanga, en el que están expuestas obras de artistas populares de la región. El público tendrá la oportunidad de apreciar las obras elaboradas en técnicas como instalaciones, ensamblajes, pinturas, tallas, fotografías y videos.

Para esta convocatoria y gracias a la Agencia de Renovación de Territorio, 60 participantes de los territorios PDET, Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, quedaron preseleccionados de los 115 que se inscribieron, lo cual resulta significativo por la participación de los territorios con mayores necesidades del país, que cuentan con mucho talento, pero con muy pocas oportunidades.

También participarán 14 pueblos Patrimonio en el Salón gracias al apoyo de FONTUR, Fondo Nacional del Turismo. Así mismo 34 personas privadas de la libertad exhibirán sus obras en las exposiciones regionales, gracias al apoyo del INPEC Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario.

Vale resaltar que gracias al apoyo de la Conferencia Episcopal de Colombia la convocatoria pudo llegar a los pueblos más apartados del país.

La exposición estará en el Museo de Arte Moderno de Bucaramanga hasta el 26 de marzo

El curador del Museo de Arte Moderno de Bucaramanga, Miltón Afanador explica que “el salón invita a reflexionar sobre la importancia de investigar los trabajos planteados fuera de la academia”.

Afanador señala que los temas de los artistas, a lo largo de siete salones, han girado en torno a “lo experiencial, la vida misma, el paisaje. Reflexiones que traducen la vida cotidiana tocada por la realidad nacional. Desde el testimonio y el cuerpo de obra. Los artistas presentes en el salón son testimonios de ello, al rastrear sus procesos se observan años y en algunos casos décadas de esfuerzo”.

“El Salón BAT de Arte Popular es una iniciativa para los artistas plásticos de todas las regiones de Colombia, que no han encontrado una plataforma de reconocimiento para sus creaciones, a lo largo de siete convocatorias han pasado más de 7.000 artistas, unos recurrentes, otros ya cuentan con una formación académica y ya no participan, otros ya no están, pero han dejado su huella y están en los libros del Salón BAT de Arte Popular. Gracias a las 1.904 propuestas que se inscribieron en la séptima edición con el tema Colombia y el Medio Ambiente, vamos a ver una crítica a los problemas medioambientales para concientizar al público acerca de la importancia de la preservación del medio ambiente, con materiales reciclados y del entorno”, afirma Ana María Delgado Botero Gerente Fundación BAT.

Así mismo, Eduardo Butrón Hodwalker, artista popular de Magangué, Bolívar, que resultó ganador del primer premio del VI Salón BAT de Arte Popular, señala que el salón “legitima el papel del artista empírico, que no tiene la posibilidad de estudiar, de visitar academias, pero no se debe confundir: ser empírico no significa que el artista no investiga, no estudia por su cuenta. Todo lo contrario: hay unos procesos investigativos que se han dado a lo largo de todo el arte popular y empírico de Colombia”.

Homenaje a Eduardo Butrón Hodwalker

En esta séptima versión del Salón se le rinde homenaje al maestro Eduardo Butrón Hodwalker, que resultó ganador del primer premio del VI Salón BAT de Arte Popular con la obra Una mirada desde lo rural, que explora la transformación del espacio urbano de Magangué, un municipio que ha sido afectado por los problemas ambientales, el conflicto armado y la delincuencia.

Una mirada desde lo rural, de Eduardo Butrón Hodwalker, es, según su autor, un trabajo continuo de su creador para liberar al río Magdalena de los desechos, que son el material primario de su obra.

“Traté de plasmar una obra con sentido ambientalista, de influenciar a las nuevas generaciones sobre la importancia de preservar y conservar nuestros ríos limpios y sanos”, explicó Butrón Hodwalker.

El salón en lo digital

Además, en la página web www.fundacionbat.com.co estará la exposición virtual y el público podrá votar por las obras que consideran deben concursar por el premio del público. La obra con mayor puntaje, una vez finalizadas las exposiciones regionales, recibirá el premio del público y hará parte de la itinerancia nacional.

La exposición y las actividades que se desarrollan en el marco de esta se llevarán a cabo gracias a la Fundación BAT Colombia, con el apoyo del Ministerio de Cultura, Museo de Arte Moderno de Bucaramanga, Gobernación de Santander y Secretaría de Turismo y Cultura Departamental.

