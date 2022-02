Carlos Antonio Vélez le advierte a Yáser Asprilla que puede terminar como James

Carlos Antonio Vélez le envió una advertencia a Yáser Asprilla, uno de los jóvenes talentos del fútbol colombiano. Fotos: Twitter @envigadofc / archivo particular

El nombre de Yáser Asprilla cada vez se empieza a escuchar con más frecuencia entre los aficionados colombianos. Luego de su destacado debut con la Selección, en el amistoso contra Honduras en enero, el joven volante se llevó todas las miradas por su técnica, velocidad y toma de decisiones con el balón en sus pies.

No pasaron más de 24 horas para que Envigado, club que lo formó, anunciara que Asprilla era nuevo jugador del Watford de Inglaterra. Según confirmó el periodista, Felipe Sierra, se trató de un contrato firmado hasta junio del 2026 a cambio de tres millones de dólares, correspondientes al 70 % de su ficha. Sin embargo, la intención del conjunto inglés no fue llevarlo de inmediato, sino que optaron por dejarlo prestado en el equipo antioqueño para que adquiriera más experiencia.

En el último partido de Envigado, que terminó con derrota ante Atlético Nacional por la séptima fecha de la Liga BetPlay 2022-I, Asprilla recibió un ‘jalón de orejas’ de parte del técnico, José Alberto Suárez. Según explicó el entrenador caleño, este necesita ser menos individualista y enfocarse más en el trabajo en equipo.

“La mejor forma de acompañarlo es que entienda que hay 10 alrededor de él. Es que a veces él cree que es (solo) él y los otros 10 no existen. Yo le puedo poner a Maradona, a Pelé y a Messi al lado, y si él no la comparte se va a meter en problemas”, sostuvo Suárez en rueda de prensa posterior al encuentro.

José Alberto Suárez criticó la individualidad de Yáser Asprilla tras caer 2-1 contra Atlético Nacional en la fecha 7 de la Liga BetPlay I 2022

El mensaje de Carlos Antonio Vélez a Yáser Asprilla:

Todas las situaciones deportivas que han acontecido con Asprilla llevaron a que Carlos Antonio Vélez le dedicara unas palabras en su programa Palabras Mayores, de Antena 2: “El entorno los mete en una campana neumática, los blinda y les asegura que todos los de fuera son unos chismosos, unos envidiosos, unos tipos que lo quieren perjudicar... cualquier cosa. Que lo que están haciendo es correcto y terminan creyéndose esa historia. Por eso su vida no pasa, con todas las condiciones que tienen, por los grandes equipos del mundo, sino por mercados emergentes”.

El periodista deportivo insistió en que el jugador de 18 años debe de rodearse de buenos mentores en el camino: “Aquí lo importante es la lisonja, la lambonería, el humo, el inflar, lo que llaman en la calle mensaje positivo, tú eres el mejor, el más grande. No hay ninguno como tú, con una sola pierna eres lo máximo. Y dele el mensaje equivocado. Lo malo no es que tengamos un producto imperfecto, lo malo es que no tengamos maestros”.

Por último, Vélez manifestó su deseo de que Asprilla no termine en una liga de menor nivel y, para ello, tomó como ejemplo el fútbol de Catar, donde se desempeña James Rodríguez: “Ese entorno lambón, que lo único que hace es exprimirlo y explotarlo, le da ese mensaje. En cambio el DT le da el mensaje sincero. Esto hace parte de la antigua pedagogía, porque ahora hay una manera de transmitir completamente distinta. Esta forma sincera es la que ayuda, la otra es la que los pone a jugar en Catar”, concluyó.

Hablando del presente del ‘10’ de la selección Colombia, el pasado martes fue clave en la victoria 1-0 del Al Rayyan frente al Umm Salal, que significó la clasificación a los cuartos de final de la Copa Emir. James fue titular, jugó todo el partido y se reportó con una gran anotación al minuto 92. El volante cucuteño recibió un centro desde el sector izquierdo e impactó el balón de volea para vencer al portero rival.

SEGUIR LEYENDO: