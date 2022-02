Cancillería y Migración deberán entregar salvoconducto a la periodista cubana Yailen Insua

Foto tomada del Facebook de Yailen Insua Alarcón

Yailen Insua Alarcón es una reconocida periodista y exdirectora del sistema informativo de la televisión cubana, quien viajó junto a su esposo desde Cuba con destino a Nicaragua, para buscar protección internacional; sin embargo, no pudo continuar el viaje y quedó atascada en Bogotá.

Luego de pedir a las autoridades colombianas no regresarla a su país, un juez ordenó a la Cancillería y a Migración Colombia conceder los respectivos salvoconductos para ella y su esposo, Boris Llamo.

De acuerdo con el despacho, los salvoconductos se deben expedir en los próximos dos días y deben tener vigencia durante el tiempo que dure el trámite con el que la periodista y su esposo buscan ser reconocidos como refugiados.

Según la denuncia de la periodista cubana, ella y su esposo están huyendo de su país natal debido a los riesgos de ser asesinada o encarcelada por el régimen.

“Ganamos esto, esperaremos la respuesta del asilo en suelo colombiano. Agradecemos a todos por hacer visible nuestro caso, gracias a todos y en particular a la Personería de Bogotá, la Defensoría y a nuestro abogado, a todos los que siempre estuvieron al lado nuestro”, dijo Yailen Insua, en entrevista con la emisora Blu Radio.

El juzgado que instó a las entidades a actuar, además señaló que a la periodista y su esposo se les habría vulnerado el derecho fundamental del debido proceso. Cabe recordar que ambos llevan varios días viviendo en el Aeropuerto Internacional El Dorado, sin las mínimas condiciones para alimentarse, asearse e incluso necesitando medicamentos.

El drama de la periodista cubana atascada en Bogotá

La periodista cubana es la exdirectora del sistema informativo de la televisión de la isla, quien tuvo que salir huyendo de Cuba por cuestiones de seguridad. Sin embargo, el destino final de Yailen Insua, junto a su esposo, no era Colombia sino Nicaragua, pero al llegar al aeropuerto de Bogotá, el pasado 5 de febrero, no la dejaron continuar con su trayecto.

En primera medida, la periodista contó su drama a los micrófonos de W Radio, allí detalló que la primera razón por la que la aerolínea no la dejó abordar su segundo vuelo Colombia - Nicaragua, fue un supuesto error en la prueba PCR de su esposo. “No se me permitió montar en el avión supuestamente la prueba de mi marido tenía problemas con el PCR, el mismo con el que había salido de Cuba. No entiendo porque nos dejaron montar en uno y en otro no. Según la aerolínea el gobierno nicaragüense por un problema no me permitió acceder”.

Al verse atrapada en Bogotá, la posibilidad de ser enviada de regreso a Cuba estaba latente, y para ella esta no es una opción, pues teme por su vida si regresa a su país natal.

Según indicó a Noticias Caracol, su diferencia de pensamiento con el gobierno cubano han hecho que no pueda desempeñar su labor periodística desde el año 2017. “Salgo de Cuba porque estaba en una situación que ya no podía resolver. Desde el año 2017 no puedo trabajar en lo que estudié, en el periodismo, hago trabajos extras porque la seguridad siempre va por la diferencia de pensamiento que tengo con el sistema que hay en mi país”, expresó al noticiero.

Ante la negativa de Nicaragua para que la pareja de cubanos llegue a su país, ambos han permanecido en el aeropuerto durante los últimos días, sin la posibilidad de alojarse en otro lugar puesto que su visa es de tránsito y manifiestan no tener dinero para pagar más boletos. Además, la periodista recalca que su esposo es diabético y tiene una dieta alimenticia diferente y controlada que no pueden cumplir en este momento.

