Yerry Mina podría quedarse sin jugar el resto de la temporada

El pasado 11 de febrero, en una rueda de prensa previa al partido entre el Everton vs Leeds United, Frank Lampard, entrenador de los ‘Toffees’ confirmó la fuerte lesión que sufrió el defensor Yerry Mina durante el partido ante el Newcastle United.

“Yerry Mina tiene una desafortunada lesión que probablemente estará entre ocho y diez semanas por fuera. Es una lesión fuerte alrededor de su cuadriceps. Es decepcionante para todos. En la semana que he estado aquí me he dado cuenta de que es un gran líder en el grupo y uno de los mejores jugadores para nosotros, obviamente, así que es una gran baja”, expresó el director técnico en la rueda de prensa.

El defensor central venía de anotar gol en la FA Cup ante el Brentford. Este fue el primer gol de Yerry en el 2022 y además significó la primera anotación en la era de Frank Lampard a cargo del Everton FC. Con ese son siete los goles del defensor central con el equipo inglés en 87 partidos jugados.

Por otro lado, Yerry Mina esta temporada solo ha podido jugar 10 partidos por Premier ya que las constantes lesiones le han impedido tener regularidad. Ben Dinnery, médico experto y que dirige el portal premierinjuries.com, aseguró al medio inglés Football Insider que conociendo el tiempo de incapacidad no se descartaría que fuera intervenido.

“Dada esa línea de tiempo, estamos viendo un alto grado dos (en la lesión). Probablemente sea el recto femoral, el gran músculo en la cara anterior de ese muslo. Estamos hablando de un daño importante en la fibra. Idealmente, lo tratarán de forma conservadora. Pero no se puede descartar la cirugía en este momento. Se reunirá con un especialista para descartarlo, pero no hay garantías”, explicó Dinnery al medio inglés.

Ante esto, Dinnery considera que no hay garantías que puedan aegurar que el defensa colombiano se recupere antes de finalizar la temporada teniendo en cuenta las lesiones que lo anteceden. “Tratar de mantenerlo en forma ha sido lo difícil en las últimas temporadas. Hay muchos problemas musculares en curso que lo han obstaculizado”.

De acuerdo con lo dicho por el club, su incapacidad finalizaría en mayo, el médico considera que es difícil comprobar que eso se de esa manera teniendo en cuenta que lo mejor es recuperarlo al ciento por ciento para evitar algún tipo de recaída. Y añadió que con este tipo de lesiones lo mejor es ser pacientes y esperar a que con el seguimiento médico pueda tener una óptima recuperación.

Teniendo esto en cuenta, Mina se perdería las últimas dos fechas de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Catar 2022, pues los partidos que serán contra Bolivia y Venezuela se disputarán el 24 y 29 de marzo, respectivamente.

Por último, en esta temporada el colombiano apenas suma 725 minutos repartidos en 11 juegos, 10 por Premier, donde ha sido en 8 ocasiones titular, y uno por la FA Cup. Y recordemos que el defensa central de la selección de Colombia cuenta con contrato hasta mediados de 2023 con el Everton. Y, además, es uno de los más costosos de la plantilla y por ahora no se habla de renovación para que pueda continuar.

