Enrique Vives, acusado de atropellar a siete personas cerca a Santa Marta, llegó a un acuerdo con familiares de las víctimas

En la imagen, el empresario Enrique Vives Caballero, quien atropelló a siete jóvenes en Santa Marta, de los cuales, seis fallecieron

El delito imputado a Enrique Vives Caballero podría pasar de dolo eventual a homicidio culposo, luego de que seis de las siete familias de las víctimas que murieron arrolladas por el político y empresario, llegaran a un acuerdo con la aseguradora del vehículo.

Los abogados de Vives buscaron acelerar el proceso para hacer efectiva la póliza y así entregar dinero a los familiares de las seis personas que murieron arrolladas en el siniestro ocurrido el pasado 13 de septiembre de 2021 en el sector de Gaira, en Santa Marta.

Según conoció el diario El Tiempo por el equipo jurídico de la defensa de dos de las víctimas, se realizaron reuniones privadas con la familia de cada uno de los fallecidos, para que la aseguradora, a través de una tabla, tasara la suma correspondiente en indemnización a los afectados.

A cambio de la indemnización, al parecer, se exigió renunciar a los cargos y todo el proceso legal en contra de Enrique Vives, a la cual accedieron las víctimas. Así mismo, firmaron la solicitud para que el delito pase del dolo eventual al homicidio culposo.

Esa decisión deberá ser adoptada por la Fiscalía, para decidir cómo llevar a juicio a Vives Caballero tras el retiro de los cargos de la mayoría de las familias. Solo quedaría el único sobreviviente, quien resultó gravemente herido tras el choque.

Brayan Añez fue el único joven que logró sobrevivir al siniestro. De acuerdo con la emisora W Radio, con la cual habló el abogado de la familia y señaló que hasta el momento no han recibido indemnización, mientras que el joven, tras cinco meses, continúa en tratamiento médico y con secuelas.

El joven deberá pasar por otra serie de exámenes para determinar las afectaciones que sufrió y consecuencias para su vida, con el objetivo de evaluar la posterior reparación económica por los daños causados.

“Todos los familiares de las víctimas acordaron y recibieron los recursos económicos de las indemnizaciones entregadas por la aseguradora como un hecho de resarcimiento del daño por la pérdida de vidas causadas en este accidente vial”, dijo el abogado Martínez a la emisora Caracol Radio.

Arturo Creus, quien es testigo del siniestro vial, también busca el pago de la recompensa de 25 millones que se ofreció por información del hecho. Según la abogada Marieth Pérez, el dinero no ha sido entregado y se encuentran a la espera de la Gobernación del Magdalena.

Respecto a la reclamación del testigo, el pasado 9 de febrero el Juzgado Quinto Civil de Santa Marta negó una acción de tutela presentada por Creus, con la que buscaba que la Gobernación de Magdalena le pagara la recompensa ofrecida por su testimonio.

El testigo le dijo a la emisora W Radio que fue “a la Fiscalía y declaré, a los 15 días fui a la gobernación y me cerraron las puertas, después me dijeron que eran 10 testigos y que había que repartir el dinero; ahora estoy asustado porque yo no quería hablar”.

El próximo 3 de marzo habrá habrá audiencia, en la que la Fiscalía ya compartió el material probatorio con el que buscará demostrar la responsabilidad del político y empresario samario en los hechos y los delitos imputados por el ente acusador.

La audiencia preparatoria de juicio se iba a realizar el pasado 20 de enero, pero la jornada judicial se suspendió y quedó aplazada para el próximo 1 de marzo, según el juez; debido a que las tres horas de reunión se fueron en alegatos entre el abogado defensor y el fiscal del caso, Mario Andrés Burgos Patiño, quien también lidera la investigación contra Jhonier Leal.

SEGUIR LEYENDO: