El ‘Equipo por Colombia’ lanzó sus cartas a la Presidencia en 2022: hablan de sus ‘alianzas’ con el uribismo, sus propuestas y cómo esperan ganar

El exministro Juan Carlos Echeverry; el senador conservador David Barguil; el exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa; la exgobernadora vallecaucana y directora del Partido de la U Dilian Francisca Toro; el exalcalde paisa Federico ‘Fico' Gutiérrez y el exalcalde de Barranquilla Alejandro Char participarán de una consulta en marzo para definir quién los representará en el tarjetón de la primera vuelta. Fotos: Colprensa.

Faltan menos de 5 meses para que los colombianos salgan a las urnas a definir a su próximo presidente y, semana tras semana, desde que inició la carrera por disputarse la estadía en la Casa de Nariño se siguen conociendo alianzas políticas que buscan un único objetivo: suceder a Iván Duque en el poder. Quizá de las que más ha resonado en la opinión pública es la ‘Coalición de la Experiencia’, recién bautizada como ‘Equipo por Colombia’, y que aglutina a personajes ya muy conocidos de la centroderecha nacional.

Infobae Colombia consultó con la mayoría de sus integrantes, donde hablaron de los acuerdos programáticos que tejieron entre sí para derrotar a las demás fuerzas políticas como el Pacto Histórico, liderado por Gustavo Petro y a la naciente Coalición Centro Esperanza. ¿Y el uribismo? Pues tal parece que no los ven como sus contrincantes políticos, sino más bien como eventuales aliados.

Por ejemplo, el senador y candidato oficial del Partido Conservador, David Barguil, le dijo a este portal que las banderas conservadoras que lleva sobre sus hombros serán la cuota que él traerá para el Equipo por Colombia e, igual que varios de sus coequiperos, busca combatir la pobreza que trajo consigo la pandemia “para una lucha contra la desigualdad”, destacó el congresista ‘azul’.

“Vamos a ganar. Estamos hoy liderando y levantando esas banderas y principios de mi partido que están más vigentes que nunca: la lucha por la democracia, la defensa de la familia, no nos da pena decir que creemos en Dios, defendemos el orden y la seguridad para que funcione el Estado”, agregó.

Tal parece que la lucha contra la pobreza que aqueja a millones de colombianos será uno de los ejes en los que más hará fuerza esa alianza política. O así lo ratificó la exgobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, que también le dijo a Infobae que desde el Equipo por Colombia no solo quieren “defender la democracia” de “propuestas temerarias”, sino que también quieren “derrotar la pobreza generando más y mejor empleo” garantizando el enfoque en las regiones.

Equipo por Colombia

El ‘alfil’ por Bogotá del Equipo por Colombia es el dos veces alcalde capitalino, Enrique Peñalosa, que cree que los votantes elegirán al nuevo presidente de la alianza política de la que hace parte porque harán una “sociedad más rica, más segura” y que tienen claro que el país necesita “un gobierno con carácter, con capacidad técnica y con responsabilidad”.

Para ninguno de ellos es un secreto el gran capital político que representan en las diferentes regiones en las que varios de ellos han gobernado como en la capital colombiana, en las alcaldías de Medellín y Barranquilla, e inclusive en las gobernaciones del Valle del Cauca y Antioquia. O por lo menos, así lo manifestó en su diálogo con Infobae el exministro de Hacienda en el gobierno anterior, Juan Carlos Echeverry.

“Sigo tratando de que más gente se una: grupos cristianos, por ejemplo. Yo tengo un conocimiento de la economía en general del país en su conjunto. (...) De aquí creo que va a salir el próximo presidente de Colombia. Tenemos una fortaleza regional mucho más potente que ningún otro grupo en la Costa Caribe, con dos representantes; Antioquia con uno, el Valle con una; en Bogotá con dos. De hecho, el Valle es posible que tenga dos representantes si se suman dos de los grupos cristianos”, destacó.

Los sectores centroderechistas que ellos representan fueron, en gran medida, los que le permitieron al hoy primer mandatario vencer a Gustavo Petro en la segunda vuelta, por lo que esa coalición, según varios expertos, se consolida como una de las más fuertes fuerzas políticas en los comicios presidenciales del otro año.

¿EL CENTRO DEMOCRÁTICO TIENE CABIDA EN EL EQUIPO POR COLOMBIA?

Una de las dudas que mayormente ha embargado a la opinión pública es si los personajes antes mencionados se aliarán al candidato oficial del Centro Democrático, el uribista Óscar Iván Zuluaga. Infobae consultó con cada uno de ellos y ninguno descartó una posible alianza a días de la primera vuelta o, en un hipotético balotaje (segunda vuelta).

Barguil, por ejemplo, que ya le había dicho a este portal que el Partido Conservador no iba a ser el “apéndice” de otras colectividades en las presidenciales, contó esta vez que aunque no han descartado a Zuluaga como miembro oficial de la alianza, la coalición sigue considerando “la idea de que este Equipo por Colombia integrara a colombianos de otros sectores”, como el senador John Milton Rodríguez del partido político cristiano, Colombia Justa Libres; o incluso, el mismo Zuluaga.

El candidato presidencial del partido Centro Democrático de Colombia, Oscar Iván Zuluaga, habla tras ganar la consulta interna del partido, en Bogotá, Colombia, 22 de noviembre, 2021. REUTERS/Luisa González

Aunque el senador conservador no dio mayores detalles, diferente fue la respuesta que entregaron Enrique Peñalosa y Juan Carlos Echeverry. Por su parte, el dos veces alcalde de Bogotá aseguró que aunque hay “una obsesión con Uribe”, “Óscar Iván Zuluaga ha trabajado con juicio por Colombia” y dependerá de lo que llamó el “ambiente político colombiano” si en una segunda vuelta se une a él. Además, dijo por quién votaría en una segunda ronda presidencial.

“Con Zuluaga en última instancia, en la segunda vuelta. Seguramente muchos de los que estamos en diferentes campos vamos a estar juntos. Yo personalmente he dicho que que si me toca escoger entre Gustavo Petro y Alejandro Gaviria por su puesto escojo 10 a 1 a Alejandro Gaviria. El tema no es con quién se hacen las alianzas, sino más bien cuándo”, comentó.

A ese punto de vista se unió el exministro Echeverry, quien fue muy reservado al opinar del tema del uribismo en el Equipo por Colombia, pero que dijo que Óscar Iván Zuluaga le “merece el mayor respeto” y por eso no le cerró la puerta y usó un adagio popular para referirse a una eventual adhesión del alfil uribista a su coalición: “Atravesaremos ese puente cuando lleguemos a ese río”, le dijo a este medio, a su vez que agregó:

“Al final del día tenemos que estar aliados muchos grupos, pero los tiempos son cruciales”, Echeverry en Infobae.

Por otro lado, el también exdirector de Ecopetrol descartó la hipótesis de que Álvaro Uribe usará al Equipo por Colombia para “reelegirse en cuerpo ajeno”.

“Nosotros no hicimos este grupo para hacerle venías a nadie. Hay que llegar con una visión nacional que pueda resolver los problemas. Eso no debe ser excluyente, porque la política sigue sumando y multiplicando y no restando y dividiendo”, agregó Echeverry.

Dilian Francisca Toro, que es directora del Partido de la U, también sentó posición de la llegada del candidato del Centro Democrático a su alianza y, al igual que sus compañeros, dijo que espera que nuevos políticos se les unan pero no le dio un ‘no’ rotundo a Zuluaga; de hecho, le dijo a Infobae que por ahora se dedicarán a “fortalecernos primero dentro de la de la coalición, poner reglas de juego y ahí sí pensar en coaliciones”.

“Hay muchas personas interesadas en entrar. No solamente -del uribismo-, también liberales. Hay gente del partido Verde, de movimientos sociales”, resaltó.

Cuando se le preguntó si cree que Uribe se reelegirá con el candidato que salga del Equipo por Colombia, fue enfática en decir: “Está completamente equivocado porque los que estamos aquí estamos trabajando por Colombia, no estamos trabajando por nadie específicamente, sino por nuestro país y por nuestra gente”, expresó Toro.

Frente a la adhesión de esta alianza con el uribismo, cabe anotar que Infobae Colombia no pudo conocer la opinión del también integrante, el exalcalde de Medellín, Federico ‘Fico’ Gutiérrez, que es al precandidato presidencial que, quizá, más han relacionado con el uribismo. Este medio intentó contactarse en repetidas ocasiones con Gutiérrez pero hasta la fecha de publicación de este artículo periodístico, no fue posible un diálogo telefónico o virtual con él.

Acerca de si apoyarán hasta al final al candidato que salga elegido de la coalición luego de la consulta en marzo, la mayoría de integrantes del Equipo por Colombia lo confirmó, pero ninguno dijo si elegirán a su fórmula vicepresidencial de entre sus compañeros.

En el caso de Peñalosa, explicó que aún no tiene pensado quién lo podría acompañar en la carrera por la Casa de Nariño y dijo que, por ahora, “no hay ninguna obligación” de elegirlo dentro del Equipo por Colombia; aseguró entre risas que, “aún si tuviera no se lo iba a contar”. Además, dijo que le gustaría que fuera una mujer que “haya demostrado amor por Colombia, con unos principios éticos y una capacidad de producir resultados”.

Echeverry, a su parte, otra vez fue algo reacio a la pregunta de su ‘vice’ y, de nuevo usó otro dicho para referirse al tema: “Mejor ensillar antes de traer la bestia”, asegurando que esperará hasta marzo a ver qué pasa.

El que sí explicó con más argumentos cómo funcionará el tema del vicepresidente fue el senador Barguil. Eso sí, descartó que haya “burocracia” al interior de la coalición: “Esa es una decisión que hemos asumido de cara al país con este equipo, que esta alianza no va obedecer a definiciones de cargos, ni que el segundo es una cosa, o que el segundo es otra. Tomaremos las decisiones respectivas dependiendo de los perfiles que le sirven al país y que sean los perfiles idóneos para lograr ese propósito”, ahondó el conservador.

Rodolfo Hernández, exalcalde colombiano. Foto: Colprensa.

Por ahora, varios de ellos tampoco descartaron aliarse al exalcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández, que también aspira al Ejecutivo colombiano, pero confían en que deje las “ligerezas” a la hora de expresarse, que lo caracterizan. “Rodolfo Hernández me parece que es un poco facilista en la manera como se dirige a los ciudadanos. Él hace show de que es el único honesto, pero no tiene nada que enseñarme en cuanto a gobernar con cero corrupción. (...) Si él acepta que aquí hay otras personas honestas (...) es una persona valiosa para la democracia”, expresó Enrique Peñalosa.

Ahora, dicen que seguirán viajando por Colombia, exponiendo sus ideales y esperando a qué les depara 1. la consulta de marzo que definirá quién los represente y 2. el tarjetón de primera vuelta que establecerá, casi que de una vez y por todas, quién dirigirá los destinos de casi 50 millones de connacionales entre el 2022 y el 2026 desde el Gobierno de la República.

