‘Yo me llamo’: ‘Jennifer López’ dice adiós a la competencia en medio de la controversia entre el jurado

Jennifer López se despide de la competencia de 'Yo me llamo'. Tomada de Canal Caracol en vivo

La última oportunidad de salvar el cupo para estar entre los ocho mejores de ‘Yo me llamo’ se presentó este jueves 10 de febrero, en la que los imitadores ‘Leonardo Favio’, ‘Carlos Gardel’, ‘Bruno Mars’ y ‘Jennifer López’, tuvieron la posibilidad de presentarse frente al jurado y convencerlo para no dar fin a su camino.

El primero en el escenario fue el doble del argentino Leonardo Favio, quien debió enfrentarse a una clase de expresión artística para poder darle vida a su interpretación por medio de la gesticulación, no solamente de su cara, sino de sus manos. Con la canción ‘No juegues más’, sacó toda la energía para dejar en firme que si se llama como su artista favorito.

Antes de escuchar las apreciaciones del jurado, el imitador se llevó una grata sorpresa cuando en las pantallas del escenario apareció la hija del artista original, quien destacó el buen trabajo que está ejecutando, pues recibió mensajes desde Colombia para que viera el talento que tiene el competidor.

“Me sorprendió escucharte, sigue con esa pasión enorme que tienes que es la misma que tenía mi papá, es la primera vez que escucho alguien con esa esencia, como que lo vi a él. Es la primera vez que veo que lo imitan desde jovencito, así que eres un genio y toda la suerte para ti”, expresó Pupi Favio.

Amparo Grisales también se llevó un mensaje de admiración de la hija de Leonardo Favio, quien destacó el trabajo que realizó la actriz en la novela ‘Tuyo es mi corazón’, cuando ella vivió en Colombia.

Volviendo a la presentación del participante, Yeison Jiménez le entrego su retroalimentación:

“Tienes 22 años y estás haciendo las cosas a lo grande, yo no creo que llegue un buen éxito sin el esfuerzo, la vida se trata de eso, aportaste las técnicas de la clase de expresión corporal, de manejo de escenario. Tú no estás en una noche de eliminación, estás en un concierto, nunca te vi preocupado, simplemente estabas cantando con amor, haciendo lo que te enseñaron en la escuela y mostrándonos tu mejor versión de Leonardo Favio”.

Tomada de Canal Caracol en vivo

La noche continuó entregándole a los televidentes lo mejor del sur del continente gracias a la presentación del argentino ‘Carlos Gardel’, quien se enfrentó al difícil reto de la actuación. Con la canción ‘Esta noche me emborracho’ se llevó comentarios positivos de parte de su mayor defensor en competencia.

“Me encantó porque contaste la historia y el reto de este tango era ese, contar esta triste historia cual telenovela. Te felicito”, le indicó César Escola.

Sin embargo, Amparo Grisales sintió que al imitador le hizo falta mucho de la parte actoral que se le pidió en anteriores ocasiones. “A pesar que es una historia triste, tiene momentos que son de despecho, picarones, esas cositas de cambio de expresión me faltaron un poquito, para que no sea siempre el dramatismo del tango. Me gustaría un cambio de look y que jugaras con esa parte actoral”.

Carlos Gardel continúa en la competencia de Yo me llamo. Tomada de Canal Caracol en vivo

Del tango argentino se pasó al pop de ‘Jennifer López’, quien recibió una clase de pronunciación de algunas consonantes utilizadas por los puertorriqueños como es el caso de la diva del Bronx, algo complicado para la imitadora pues en ocasiones se perdió.

La canción que interpretó esta noche fue la adaptación de un reconocido tema de guaracha llamado ‘Baila conmigo’, pero no se llevó bueno comentarios por parte de Amparo Grisales, quien le mencionó que desafinó en varias oportunidades y dejó ver su decepción.

“El baile muy bien, siempre lo has dominado perfectamente pero no podemos centrarnos en el hipnotismo que nos da tu baile, a mí si me faltó la voz y me parece que desafinaste muchísimo. Show hubo, pero si nos vamos al detalle en esta instancia del concurso, la voz de JLo no la sentí, ni el acento”.

Jennifer López eliminada de la competencia de Yo me llamo. Tomada de Canal Caracol en vivo

Cerrando la noche de eliminación estuvo ‘Bruno Mars’, que se presentó en escena con la canción ‘Gorilla’, sin embargo, cuando se enfrentó a la clase con su entrenadora de baile y le presentó a la bailarina con la que estaría en el escenario, por lo que no dudó en sentir temor y respeto por la relación con su esposa.

“Yo tenía mucho susto porque es una canción bien difícil, es un pop/rock y tú nos tienes acostumbrados al soul, al funky, pero esto era arriba que tenías que usar esa vocecita pastosita, gruesita, en los finales quebradita y diste todos esos colores de voz. Luego cuando fuiste a los falsetes, lo sostuviste y luego entraste con tu voz desgarrada rockera, me pareció increíble”, indicó Amparo Grisales.

Bruno Mars continúa en competencia de Yo me llamo. Tomada de Canal Caracol en vivo

Al final, los que continúan en competencia son los tres representantes masculinos y el jurado tomó la determinación de dejar por fuera a ‘Jennifer López’, quien agradeció la oportunidad que le dieron en el concurso.

“Me voy contenta, me voy feliz, así como llegué, con ganas de seguirla dando toda. Estoy feliz por todos, por lo que logré, yo no pensé que iba a llegar tan lejos”, expresó la imitadora.

