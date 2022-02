En este año seguirá subiendo el costo del pan en Colombia

Aumenta el costo del pan en Colombia

Desde el sector de la panadería los precios siguen en constante aumento y aunque hace varios años el pan de 200 pesos rondaba en los hogares colombianos, al día de hoy es casi nulo conseguir un pan inferior a 300 pesos, y es que el coste de las materias primas obliga al sector panadero a elevar sus precios, para conseguir una mínima ganancia y evitar el cierre de sus negocios ante la crisis general que afronta el país en gran parte del comercio.

Andrés Silva quién es dueño de una panadería en Bogotá, afirma que la variación de precios es preocupante pues dos años atrás los montos establecidos eran incluso un 100 % más económicos, por ejemplo; a inicios de la pandemia el bulto de harina tenía un valor de $79.000 pesos, mientras que al día de hoy el precio es de $152.000 pesos.

Otros precios

2020

$54.000 - caja de grasa

$87.000 - bulto de azúcar

2022

$112.000 - caja de grasa

$158.000 - bulto de azúcar

Las variantes en los costos de distintos productos en el país, han generado una gran preocupación, hay muchos de los colombianos que señalan la necesidad de tomar medidas de urgencia, pues afectados no son solamente son los comerciantes, sino, los consumidores de productos en general, aunque la incertidumbre crece cuando son los alimentos los que se ven en juego.

También se debe tener en cuenta que los costos varían dependiendo el sector en donde se encuentra el comercio, pues en algunos barrios es de conocimiento público que las familias buscan comprar pan día a día, mientras que en otros lugares se prioriza la venta de otros elementos como café, cigarrillo y demás productos de cafetería.

Tradicionalmente Colombia se ha caracterizado por ser un país con alto consumo de productos de panadería, en el desayuno, el pan suele acompañar bien los huevos, en el algo muchos lo disfrutan con un chocolate e incluso, algunos lo utilizan como cena cuando hay pereza para realizar algo más elaborado, no obstante, otro sector de la población lo consume en todas las comidas por necesidad, pues comprar un pan, una porción de algún embutido y una gaseosa, libra del hambre algunos que no pueden acceder a una comida integral.

En los barrios de estrato medio y bajo, algunos panaderos entienden la situación y deciden optar por extremar sus medidas para no elevar los precios de repente, pues saben que esto ocasionaría que la gente no compre y busca otras alternativas de alimento. En este caso, es evidente que el costo del pan, no depende netamente de la evolución de los años, sino, del valor de las materias primas.

Otro factor que se debe tener en cuenta, es que desde finales de 2021 por la misma crisis del COVID-19, ha habido obstrucciones en el flujo normal de los barcos que llegan desde Asia y otros lugares del mundo con materias primas, esto es vital para el desarrollo de productos en Colombia. Los puertos de Buenaventura, Barranquilla y Cartagena, han sufrido este golpe y el interior del país asume el efecto colateral del aumento de los costos que aún continúan en alza.

Dichos aumentos se dan tras la tardanza en el transporte de insumos y la ralentización de los procesos de logística, pues se generan aún más costos y además de esto, hay una dependencia directa con los transportadores. Si las empresas contaran con transporte propio podrían aminorarse los aranceles establecidos, pues la dinámica la manejarían ellos mismos y se garantizaría un proceso de autonomía que incluso podría beneficiar al resto gremio, ya que la salida de la materia prima desde los puertos descongestionaría paulatinamente estos lugares de acopio.

