Duró poco la reconciliación entre Ingrid Betancourt y Alejandro Gaviria: “No hay posibilidad de que nos reconciliemos con las maquinarias”

El jueves 10 de febrero, en la Universidad del Norte de Barranquilla se llevó a cabo un debate entre precandidatos a la Presidencia de la República. Entre ellos Alejandro Gaviria e Íngrid Betancourt, quienes tras los rumores que surgieron por la imagen en la que ambos precandidatos aparecieron sonrientes y con las palmas de las manos unidas, desmintieron una posible reconciliación.

“No hay posibilidad de que nos reconciliemos con las maquinarias o con políticos que son apoyados por ellas. La corrupción es blanco o negro, y Alejandro ya decidió de que lado estar”, expresó la representante del movimiento Verde Oxígeno, Betancourt.

En medio del debate, los aspirantes discutieron en torno a temas como seguridad, paz, economía, corrupción, entre otros. Sin embargo, una nueva discusión entre Betancourt y Gaviria fue el centro de atención. Íngrid declaró que, “cuando estábamos en la antesala, Alejandro Gaviria tuvo la decencia de acercarse a pedirme excusas, a reconciliarnos, en torno a todos los debates que tuvimos en la Coalición Centro Esperanza ”.

La reconciliación duró pocos minutos pues durante su discurso la exsenadora se refirió nuevamente a las supuestas alianzas de Gaviria con políticos involucrados en hechos de corrupción.

“Para mí, la decisión es una: ¡No podemos pactar con las maquinarias!”, confirmó la aspirante presidencial luego de mencionar al exrector.

Betancourt aseguró que las maquinarias son la semilla de la corrupción. De hecho, más adelante señaló que tanto las adhesiones de Gaviria: Germán Varón (de Cambio Radical) y Miguel Ángel Pinto (del Partido Liberal), como las de Gustavo Petro (Luis Pérez), -sí ella considera que son aliados- están relacionadas con narcotráfico y paramilitarismo.

“Dime con quién andas y te diré quién eres. Hay personas que hay apoyado y recibido el apoyo del paramilitarismo que le han hecho daño a Colombia, con Luis Pérez. Hay personas que han aceptado apoyos de personas vinculadas con el narcotráfico como Miguel Ángel Pinto, criticó la aspirante.

“Para mí, la decisión es una: ¡No podemos pactar con las maquinarias!”, confirmó la aspirante presidencial luego de mencionar al exrector Foto: Twitter @IBetancourtCol

Por su parte, Alejandro Gaviria ante las acusaciones respondió: “mire, lo suyo es hipocresía y oportunismo, no tiene otro nombre. Como dijo alguna vez García Márquez, la invito a mirarse en el espejo de sus propias faltas”. Evidenció la ruptura que está atravesando la coalición.

Luego, se dirigió a los jóvenes de la Universidad del Norte que quiere ser el presidente de las oportunidades e hizo un llamado para que los ciudadanos se unan en los comicios que se llevarán a cabo el domingo 29 de mayo de 2022. “No nos vamos a resignar a la pobreza, a la violencia o a la ignorancia. No es dividiendo, si no uniendo al país e inspirándolo, para que construyamos una historia colectiva y para que en el futuro seamos un país sin miedo”, expresó.

Con respecto a la reconciliación con Íngrid, Alejandro aclaró que lo que hubo fue un diálogo de un minuto para dar ejemplo de respeto y tolerancia en medio de las diferencias políticas.

Durante su discurso Gaviria también habló del posible caso de corrupción entre la excongresista Aida Merlano y el precandidato del Equipo por Colombia, Alejandro Char.

Betancourt dio un ultimátum a la Coalición Centro Esperanza, pidiendo evitar los nuevos apoyos de Gaviria y con los que finalmente terminaba afectada la alianza. Aunque la coalición confirmó que era “una equivocación” que uno de los integrantes (Gaviria) recibiera “apoyos por parte de dirigentes que han acompañado la agenda de Gobierno del presidente Duque”, dieron la espalda a la petición de Íngrid, por lo que la política se retiró.

SEGUIR LEYENDO: