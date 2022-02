Corte envía declaración de Aída Merlano a la Fiscalía y a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara

Merlano entregó su testimonio durante dos días en el proceso por presunto fraude electoral y fuga de presos contra el expresidente del Congreso Arturo Char. Por su parte éste, negó en su momento, haber participado en la compra de votos para la hoy detenida en Venezuela.

En la tarde de este viernes 11 de febrero, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia remitió copias de la declaración de la excongresista Aida Merlano Rebolledo a la Fiscalía General y la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.

En el impulso de copias están involucradas 19 personas, entre ellos, el presidente Iván Duque, los expresidentes Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe Vélez, así como el exvicepresidente German Vargas Lleras y el exfiscal Néstor Humberto Martínez.

La excongresista dijo que los exmandatarios habrían recibido dinero de la familia Gerleín y de los Char por debajo de la mesa para la financiación ilegal de sus campañas políticas.

Cabe recordar que en una audiencia preliminar ante el alto tribunal, Merlano señaló al candidato presidencial Alejandro Char y a su hermano, el congresista Arturo Char, de haberla ayudado con la entrega de dineros para su campaña al Senado en 2018, por el partido Cambio Radical.

Le puede interesar: Las Merlano habrían sido estafadas en supuesta venta de acciones del galeón San José

El alto tribunal tomó la decisión para que se adelanten las indagaciones pertinentes contra los miembros del clan Char que fueron mencionadas por la excongresista.

“Para que adelanten las indagaciones que consideren pertinentes según sus competencias, #SalaDeInstrucción de @CorteSupremaJ remite copias de reciente testimonio de excongresista Aida Merlano Rebolledo a Comisión de Investigación y Acusación de @CamaraColombia y a @FiscaliaCol”, indicó la Corte.

En sus declaraciones la excongresista también se refirió a las supuestas irregularidades en el allanamiento de su sede de campaña y reiteró que en su fuga en 2019 luego de ser condenada por delitos electorales, habría tenido ayuda de los miembros de la familia Char y de Julio Gerlein.

Precisamente, Merlano afirmó que el allanamiento a su sede conocida como la “Casa Blanca” fue un “montaje judicial” por el cual resultó condenada a 11 años de prisión. Ante la Corte Suprema de Justicia la excongresista testificó que en este habrían estado involucrados el presidente Iván Duque, German Vargas Lleras y Néstor Humberto Martínez.

Merlano entregó su testimonio durante dos días en el proceso por presunto fraude electoral y fuga de presos.

Por su lado, la Comisión de Acusación deberá definir la responsabilidad de Iván Duque, Arturo Char y Néstor Humberto Martínez, entre otros.

Le puede interesar: Abogado de Aida Merlano interpone denuncia contra Alejandro Char

Cabe recordar que el pasado 10 de febrero el abogado de Merlano, Miguel Ángel del Río, reveló un audio de tres minutos que sería la primea prueba de lo declarado por su clienta. En el material se escucha a Julio Gerlein asegurar que invirtió 12.000 millones de pesos mientras que los Char entregaron otros 6.000 millones.

Le puede interesar: Revelan audios que probarían que los clanes Char y Gerlein financiaron la compra de votos a favor de Aida Merlano

“Yo puse 12 mil millones de pesos, toda la plata que tengo, yo no tenía un centavo partido por mitad, ¿Cuántos préstamos salieron a nombre mío de Servifinanza?, Dame esos datos tan pronto como puedas. No te imaginas la cantidad de plata que yo me gasté en esa vaina”, le dice Gerlein a Merlano.

A lo que la congresista le contesta que eso no puede ser: “el mismo Alejandro dijo que él iba a poner 6 mil millones y tú nada más 6 mil”.

Sin embargo, Gerlein responde indicándole las fechas de los desembolsos que se habrían hecho en enero y febrero de 2018. “Yo no digo mentiras”, dice.

SEGUIR LEYENDO: