Yina Calderón estrenó tatuaje y encendió la polémica en redes sociales

Luego de protagonizar la polémica que rondó en torno a sus múltiples cirugías, Yina Calderón vuelve a estar en el centro de los comentarios por cuenta de su nuevo tatuaje y la apariencia con la que decidió mostrarles a sus seguidores.

Como si tratara de una Barbie humana, la DJ reapareció en sus redes sociales luciendo una larga cabellera rubia, con una pequeña camiseta en tono rosado y un short de color negro, sonriendo frente a la cámara en una primera imagen, y en otra, posa sobre su cama con mirada de picardía.

La imagen que presume en uno de sus antebrazos es la de la tradicional figura de ‘Hello Kitty’, la cual fue hecha en una técnica de trazados negros, con una flor en color rosado al igual que las vestiduras de la muñeca japonesa. Normalmente, la figura lleva también un fondo blanco, pero en esta ocasión, Calderón decidió dejarla en color piel, sin especificar si esperará para aplicarle otro tinte al tatuaje.

Aquí la fotografía de Yina Calderón con su nuevo tatuaje :

Las reacciones no tardaron en aparecer sobre la nueva publicación de la empresaria, quien compartió la imagen en su cuenta de Instagram que ya supera los 556.000 seguidores. La fotografía de Yina Calderón con la nueva imagen que plasmó en su brazo ya supera los 16.000 ‘me gusta’ y más de 760 seguidores han dejado su apreciación sobre el tatuaje.

“¿Y eso era lo magnífico que se iba a tatuar?”, “Que pesar, por mucho arreglo que te hagas, no va a cambiar el error que cometiste al rayarte la cara”, “Nunca he visto una Barbie tan tatuada”, “La Hello Kitty no va mucho con la Barbie o si”, “Está muy bonito ese tatuaje”, “Que lindo, cuéntanos la historia del por qué te hiciste el tatuaje de Hello Kitty”, entre otros.

¿Epa Colombia le compuso canción a Yina Calderón?

Luego de que la DJ hubiera opinado sobre el cuerpo que le dejó la intervención quirúrgica de Andrea Valdiri y Epa Colombia hubiera salido en defensa de la bailarina barranquillera, Yina Calderón utilizó unos audios de hace algunos años en los que dejó en evidencia que los productos que comercializa la empresaria bogotana para el alisado y crecimiento del cabello costarían tan solo 3.000 pesos.

Sin embargo, la discusión llegó a su final cuando Epa Colombia apareció en sus redes sociales con un tema de reguetón con algo de mezcla de guaracha, cosa que sus seguidores interpretaron como una dedicatoria a la comercializadora de fajas.

El tema musical con la voz de Epa Colombia decía lo siguiente:

“Quiero pegarle a esa maric* en la cabeza un chicle, no sé por qué publicó todo lo que le conté, se puso de sapa...”, es parte de la composición que Epa Colombia le habría hecho a la DJ de guaracha. Cabe destacar que el ritmo que utilizó para componer el tema fue de la canción ‘HP’ de Maluma.

De acuerdo con lo expuesto por Daneidy Barrera, es que ya falta muy poco tiempo para conocer su nueva canción de guaracha, pues su más reciente lanzamiento fue todo un éxito en plataformas como Tiktok, por medio de las cuales millones de usuarios se han dado a la tarea de crearle su propia coreografía.

