Video: “El que no respetó a su familia fue él”, Aida Victoria Merlano defiende a su mamá

Fotos de archivo.

Los rumores sobre el atropellado romance que tuvo Aida Merlano con el hoy aspirante a la presidencia Alex Char tienen a la generadora de contenido Aida Victoria Merlano cansada al ver la cantidad de comentarios que circulan en las redes sociales en los que señalan a su mamá.

Con su característica forma de hablar y expresarse sobre los temas más controversiales en lo que tiene que ver con su madre, al igual que sobre política nacional, en esta oportunidad reveló el porqué su mamá en este caso vendría siendo la víctima de una persona que ya tenía conformado un hogar y buscó por fuera lo que ya tenía en casa.

“Tú me dices que hay un hombre que tiene su mujer y sus hijos, que empieza a seducir a alguien por fuera de su matrimonio, que la llena de detalles y de atenciones, que le dice que su matrimonio es una cosa que lo identifica a él como hombre de familia ante la sociedad”, expresó la generadora de contenido al referirse al tema de su mamá y Alex Char.

Sin embargo, su opinión fue más severa cuando habló de las críticas que ha recibido su mamá después de haber sido seducida por un hombre casado, y los calificativos que se resumen en: ‘la bruja que se metió a destrozarle el hogar’.

“Y cuando ella sale a contarlo, ella es una mujer que no tiene respeto por algo tan delicado como la familia. Es que quien no respetó a su familia fue él, o sea, el mensaje aquí es que las mujeres nos tenemos que quedar calladitas, guardarle la espalda a ese hombre para que no pierda su posición inmaculada y si salimos a hablar somos una mitómanas destroza hogares”, concluyó la joven influenciadora.

Le puede interesar: Esto es lo más consumen los colombianos en San Valentín

Aquí el contenido completo de Aida Victoria Merlano :

La influenciadora utilizó sus redes sociales para expresar la opinión de lo que ocurrió entre su mamá y Alex Char

En su mensaje, no desaprovechó la oportunidad de agradecerle a su progenitora por todas las enseñanzas que le dejó en el camino, antes de convertirse en prófuga de la justicia y exiliarse en Venezuela para proteger su vida.

“Yo te voy a aclarar una cosa, de mi mamá me siento muy orgullosa porque la mujer que soy hoy es gracias a ella, porque ella se quebró la espalda para darme a mí las oportunidades que ella en la vida no pudo tener. Si yo no salgo a opinar de su romance es porque siento que hay muchos temas más delicados de fondo”, agregó la joven barranquillera.

El clip fue compartido a través de la cuenta secundaria de la influenciadora con el pie de foto: “Esta es mi opinión de lo que tanto me han pedido sobre el romance de mi mamá”. Con más de un millón doscientos mil reproducciones y cerca de 130.000 ‘me gusta’ de sus seguidores, las imágenes también han generado la opinión de 3.900 usuarios quienes han felicitado a Merlano por sus palabras.

También puede leer: “Yo decidí ser influencer para cuidar mi vida”: Aida victoria Merlano

“Madre es madre, sea como sea”, “No tienes que dar explicaciones, la gente opina porque si y porque no”, “Lo que al hombre le aplauden, a la mujer le critican y juzgan”, “Totalmente de acuerdo contigo, el que debe respetar el hogar es él”, “Siempre que habla sabe hacerlo, muy bien, que crack”, “Que pesar de la esposa que se tuvo que aprender todo ese discurso para no hacer quedar mal al marido”, entre otros.

SEGUIR LEYENDO: