Hasta Manuela Gómez se quejó del precio de los alimentos en Colombia

La actriz colombiana contó que no come proteína por al alza de los alimentos Foto: Instagram @manugomezfranco1

A través de sus redes sociales, Manuela Gómez Franco, exprotagonista de Novela, contó su experiencia del alza de los precios de la canasta familiar en el país.

“Vieron la publicación de como están de altos los precios de la comida: la carne, el pollo; todo está por las nubes. Es algo que no comprendo que sacan hasta comerciales que el salario mínimo subió a un millón de pesos, pero de que sirve de que haya subido si los alimentos están por las nubes”, relató en una historia en su Instagram.

Manuela contó que no consume carne por sus altos precios: “ni me atrevo a comprar carne porque no baja de precio está carísima entonces toca huevito, con arrocito o sopita y cero proteína, está todo súper costoso ¿a ustedes no les pasa? A mí si me pasa”.

“Ósea yo soy esperando, no no, voy a ir a la carnicería, no ni por el berraco, eso está muy caro. Sigo esperando a que baje el precio de la carne y no he podido comprarla hace mucho tiempo”, concluyó la exprotagonista de Novela.

Ni me atrevo a comprar carne porque no baja de precio está carísima, Manuela Gómez

Lo que está pasando con los precios de los alimentos

El 2022 no arrancó bien para la economía de los hogares colombianos. Los consumidores han evidenciado en sus bolsillos las consecuencias de la inflación, principalmente en el precio de los alimentos que han mostrado aumentos en los principales productos para llenar el plato como la papa.

Este tubérculo es el que experimentó un mayor incremento, según el Índice de Precios al Consumidor revelado por el DANE para el mes de enero, de 140% en comparación con las cifras registradas en el primer mes del año 2021. En la variación mensual comparada con el mes de diciembre, el aumento fue de poco más del 25 %.

La situación va ligada al aumento del costo de vida, que para enero de 2022, la variación anual del IPC fue 6,94 %, es decir, 5,34 puntos porcentuales mayor que la reportada en el mismo periodo del año anterior, cuando se registró un aumento de 1,60 %.

La papa es uno de los principales productos del almuerzo colombiano, por lo que jalona los demás alimentos de la canasta básica familiar. Tras este tubérculo, la yuca (46,56 %), el plátano (15,53 %), las verduras y hortalizas (45,96 %), así como las frutas frescas (40,72 %) y las bebidas no alcohólicas presentaron un incremento similar, de acuerdo con las cifras del DANE. A esto se suma un aumento en los aceites comestibles del 48,52 % o de casi el 20 % más en las bebidas no alcohólicas.

Las razones del incremento son varias. Según indicó la entidad estadística el pasado sábado al entregar los resultados de variación del IPC, la principal causa para el aumento del precio de los alimentos se debió a menores tasas de cosecha y abastecimiento desde los municipios que concentran la producción.

A su vez, en las centrales de abastos al llegar menos cantidades, también se genera un aumento del precio, por lo que estos productos ahora están más caros en 40 de los 44 mercados nacionales de acuerdo con la cifras del DANE.

Germán Palacio, gerente general de la Federación Colombiana de Papa (Fedepapa), las causas del aumento de los precios, a parte del incremento en los insumos, se debe al paro nacional que se presentó en abril y mayo del 2021 y las consecuencias de la pandemia.

