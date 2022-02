Agredieron al técnico Hernán Torres en el estadio del Cali: asegura que le dieron un monedazo y terminó herido

Hernán Torres, técnico del Tolima, aseguró que recibió agresiones en el estadio del Deportivo Cali. Foto: cortesía Dimayor

Deportivo Cali y Deportes Tolima igualaron 1-1 este miércoles en el Estadio de Palmaseca por el partido de ida de la Superliga. Carlos Robles se encargó de poner adelante al ‘Azucarero’ (33’), mientras que Andrés Ibargüen (67’) sentenció el marcador para los ‘Pijaos’.

Sin embargo, el resultado, que es muy importante para el ‘Vinotinto y Oro’ de cara al partido en el estadio Manuel Murillo Toro, pasó a un segundo plano. Finalizada la contienda, el técnico del Tolima, Hernán Torres, denunció que fue agredido por los hinchas del Cali luego de sostener una discusión con uno de ellos.

Cuando el entrenador ingresó a la rueda de prensa, se le vio una herida en la cabeza, por lo que procedió a explicar lo sucedido: “Esto fue un monedazo que me tiraron. Una señorita, muy bonita ella, me gritó cosas y le dije, ‘uy, una señorita tan bonita y con esa lengua... córtesela’, le dije. Entonces me llovieron monedas y me pegó una en la frente”.

Torres también manifestó que este no ha sido el único incidente en el escenario deportivo: “El otro día hubo un hincha que se metió a agredirme aquí en la sala. Gracias a Dios saltaron los de seguridad. Se está volviendo un problema venir aquí a jugar por los temas de seguridad. Tiene que mejorar esto”.

“Hace 20 días tuve un problema con unos hinchas que estaban muy enojados porque perdió el Cali. Esto es un juego, nosotros perdimos la final y el Cali se fue tranquilo de Ibagué, no hubo ninguno problema y quedaron campeones. Uno juega es para ganar, no tenemos la culpa de que saquemos el resultado y la gente se enoje”, concluyó frente al comportamiento de los seguidores ‘Azucareros’.

El técnico del Deportes Tolima, Hernán Torres, explicó que recibió un monedazo por parte de un hincha del Deportivo Cali. Video: Twitter @WinSportsTV

La petición de Hernán Torres para el partido de vuelta:

Para la llave decisiva, el estratega tolimense le hizo un llamado de atención a la Comisión Arbitral, que se encarga de designar a los jueces para los compromisos del rentado nacional: “Yo sí le pido un favor a los que nombran los árbitros, un árbitro que nos dé garantías. Por favor”, manifestó en primera instancia.

Y agregó: “Hay un personaje que pita la final y la perdemos. No quiero decir nombres. Ustedes vieron cómo fue este partido, si no es de pantalones se puede poner más peligroso que como estuvo, para los dos lados. Necesitamos un árbitro de garantías, y líneas que nos den garantías. Lo pido con todo el respeto y la humildad del caso”.

Deportivo Cali y Deportes Tolima definirán al campeón de la Superliga 2022 el próximo 23 de febrero. Foto: cortesía Dimayor

Las declaraciones de Torres estarían apuntando al árbitro, Jhon Alexander Ospina. Recordemos que, de las tres finales que el conjunto ‘Pijao’ disputó en el 2021, el mencionado juez estuvo en dos de ellas, y ambas las perdió. La primera fue en definición de la Copa Colombia 2020 ante Independiente Medellín en el Atanasio Girardot. Luego de que el marcador finalizara 1-1 en los 90 minutos, el ‘Poderoso’ se impuso 5-4 en la tanda de penales.

Aquella ocasión, el colegiado del Valle del Cauca, fue señalado por invalidar una anotación legal y no pitarle un penalti al ‘Vinotinto y Oro’.

El otro caso ocurrió, precisamente, en la vuelta de la final de la Liga BetPlay 2021-II. Tolima partía con una ventaja luego de empatar 1-1 en Palmaseca; sin embargo, el Cali terminó remontando la serie —ganó 2-1 como visitante— y obtuvo su décima estrella en el fútbol colombiano. Ese día, Ospina también fue criticado por pitar un penalti a favor del cuadro ‘Verdiblanco’, el cual significó ponerse arriba en el global.

