Se fijan los plazos para abrir los nuevos macrocasos en la JEP

La fachada del edificio de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), está revestida con telas bordadas por las víctimas del conflicto armado en Bogotá, Colombia el 10 de diciembre de 2018. REUTERS/Luisa Gonzalez

La Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tendrá un plazo de 30 días, que iniciarán el próximo 9 de marzo, para abrir los nuevos macrocasos que abordarán los crímenes cometidos por miembros de la desmovilizada guerrilla de las FARC, integrantes de la fuerza pública y otros agentes estatales.

Así lo determinó la Sección de Apelación del tribunal de paz luego de resolver una acción de tutela interpuesta por una de las víctimas del atentado terrorista al Club el Nogal, en el norte de Bogotá, en el que fallecieron 36 personas y más de 200 resultaron heridas, el cual pedía la apertura de un macrocaso que investigara este atentado perpetrado por las FARC hace 19 años, o que se acreditara a las víctimas en otros macrocasos abiertos por la JEP.

“La Sección de Apelación recordó que debido a la forma de trabajo de las salas de justicia y de la jurisdicción misma, no se pueden abrir macrocasos para estudiar hechos particulares, sino que estos deben estar asociados a prácticas y delitos cometidos en el marco del conflicto armado con una afectación general a la población colombiana durante un periodo específico de tiempo”.

Asimismo, aclaró que la tutela no es el medio para solicitar a la Sala de Reconocimiento de la justicia transicional la apertura de un macrocaso, al tiempo que explicó que no se pueden acreditar a las víctimas en el caso 01 que aborda los secuestros cometidos pro las FARC, u otros macrocasos abiertos actualmente, debido a que el atentado exclusivo club al norte de la capital no tiene características con ninguno de estos.

De igual manera, reconoció que la priorización no está sujeta a términos concretos e indicó que la Sala de Reconocimiento tiene las facultades para definir el plan de trabajo, sin embargo, señaló que las decisiones de la JEP están sujetas a un plazo razonable, razón por la cual se dará la priorización en un término de 30 días, a partir de la última audiencia de las víctimas para decidir y anunciar los nuevos casos priorizados.

“En cumplimiento del mandato legal para oír a las víctimas sobre las propuestas de priorización (artículo 29D de la Ley 1922 de 2018), la JEP realizará seis audiencias para recibir sus observaciones sobre los tres nuevos casos “sombrilla” que abrirá frente a los crímenes cometidos por las FARC, integrantes de la fuerza pública, otros agentes del Estado y paramilitares, y los sufridos por los pueblos étnicos. Esas audiencias se realizarán entre el 21 de febrero y el 9 de marzo en seis ciudades del país”, concluyó la JEP.

Atentado al Club el Nogal

Frente a frente estuvieron, nuevamente, Rodrigo Londoño, último comandante máximo de la extinta guerrilla de las Farc, con un grupo de víctimas del atentado al Club El Nogal, en el marco de los 19 años del hecho que dejó 36 personas muertas y alrededor de 200 heridas el 7 de febrero de 2003.

Luego de la firma del Acuerdo Final de Paz, los líderes del antiguo grupo, en cabeza de Julián Gallo y Timochenko, se reunieron en 2017 con el movimiento de víctimas encabezado por la empresaria Bertha Lucía Fríes, llegando a consensos que se basaron en el perdón y la no repetición; gesto que fue muy cuestionado por varios sectores sociales y políticos dada la magnitud de lo ocurrido en el exclusivo club del norte de Bogotá.

Durante el encuentro, Londoño reiteró que “no había justificación” para realizar ese ataque que, según la justicia ordinaria, fue planeado y ejecutado por el grupo guerrillero bajo el mando de Hernán Darío Velásquez, alias el paisa.

SEGUIR LEYENDO: