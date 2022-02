Polémica en el Pascual Guerrero por gol que le anularon a Santa Fe en el último minuto

Una jugada en el último minuto desató la polémica en el partido entre América y Santa Fe. Foto: captura de pantalla

América de Cali e Independiente Santa Fe protagonizaron uno de los duelos más llamativos de la quinta fecha en la Liga BetPlay 2022-I. ‘Cardenales’ y ‘Escarlatas’ terminaron igualando 2-2 en el estadio Pascual Guerrero ante la presencia de miles de aficionados.

El ‘León’ se fue arriba en el marcador gracias a los goles de Wilson Moreno (13′) y Matías Mier (35′), cerrando el primer tiempo con una destacada presentación. Sin embargo, para la segunda mitad, ‘La Mecha’ salió a presionar a los visitantes y terminó empatando el partido. Adrián Ramos, de penal (18′), y un tanto en contra del defensor, Jerson Malagón (89′), sellaron el resultado.

La polémica en el cierre del partido:

Sin embargo, y aunque el encuentro estuvo lleno de emociones, el debate no se hizo esperar por una jugada a falta de un minuto para el cierre de este. El arquero del América, Diego Novoa, recogió el balón en su área e intentó sacar con rapidez; sin embargo, la pelota pegó en la espalda de un jugador de Santa Fe y se terminó metió en el arco ‘Escarlata’.

Mientras los futbolistas del cuadro ‘Cardenal’ empezaron a celebrar lo que iba a ser un triunfo inesperado, Novoa le reclamó al árbitro principal, Alexander Ospina, que recibió una falta. Y, en efecto, el juez cobró tiro libre indirecto por una presunta infracción en contra del portero americano. El argumento principal sería que los integrantes de Santa Fe no lo dejaron sacar libremente.

En medio de polémica, árbitro anuló un gol a Santa en el partido contra América por la quinta fecha de la Liga Betplay 2022-I.

¿Realmente hubo algún tipo de falta u obstrucción? Esa es la pregunta que se empezaron a ser cientos de seguidores mediante las redes sociales, quienes, en muchos casos, consideran que la acción sobre el portero Novoa no afectaba el haber sacado hacia el jugador de Santa Fe. Lo que está claro es que, si el árbitro vio alguna infracción previa, ya la jugada del saque quedaba invalidada.

Para el analista arbitral de Caracol Radio, José Borda, la determinación del árbitro Ospina estuvo correcta: “FUE BIEN ANULADO. En la acción de gol anulada a Santa Fe vs América, el juez Ospina dio tiro indirecto, entonces lo que pitó fue que Ortiz se atravesó y no permitió que Novoa pusiera el balón en juego, en mi opinión aplicó bien la Ley. Bueno sería que dejaran escuchar los audios”.

Captura de pantalla

Aunque la jugada fue calificada como “dura” de analizar, el ‘VAR Central’ tuvo una apreciación similar: “El árbitro sanciona libre indirecto, o sea, si considera que no le están permitiendo hacer su saque a Novoa libremente, allí ya entra a jugar su interpretación. Jugada dura, la verdad”.

Captura de pantalla

En rueda de prensa posterior al compromiso, el técnico de Santa Fe, Martín Cardetti, dejó en el aire si la jugada debió ser sancionada o no: “Lo tengo que analizar mejor. No puedo sacar conclusiones en caliente, así que prefiero no explayarme; para mí fue gol. Seguramente para el árbitro no fue gol, por eso no lo cobró, así que nada más que eso”.

En el compromiso también se presentaron otras decisiones claves del arbitraje. En el penal de Ramos, por ejemplo, el árbitro acudió al VAR para examinar si antes de la falta de Leandro Castellanos hubo una mano del delantero Alejandro Quintana en la disputa de la pelota. No obstante, posterior a la revisión, el central del compromiso mantuvo su decisión de cobrar pena máxima.

Con este resultado, y a falta de que se completen los demás partidos de la fecha, Independiente Santa Fe mantiene su invicto en el inicio del campeonato, siendo cuarto con nueve puntos. Entretanto, América de Cali quedó parcialmente en la séptima posición ocho unidades.

