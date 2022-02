Así fueron los últimos momentos de Hildebrando Rivera, el hombre que fue linchado por una comunidad indígena

Conductor del camión de basura falleció tras recibir golpiza por parte de indígenas. Foto: captura - video

El pasado 25 de enero, los colombianos se estremecieron al conocer la noticia de tres muertes en la vía que comunica a los municipios de Funza con Siberia, en el departamento de Cundinamarca. Primero fallecieron Erminda Sintua Tunay, de 36 años, y su hija Sara Camila García Tunay, de un año y nueve meses; posteriormente Hildebrando Rivera, de 60 años.

Rivera conducía un camión de recolección de basura de la empresa Ecosiecha en horas de la noche de ese martes 25 de enero, en medio de la vía Funza - Siberia, la mujer y su hija, que pertenecían a una comunidad indígena embera, fueron arrolladas por el camión y fallecieron. La reacción de la comunidad indígena desencadenó un ataque contra Hildebrando, quien fue linchado por varios indígenas y también murió esa noche.

Ante esta situación, el crimen contra el conductor del camión generó indignación y abrió un caso judicial que todavía es estudiado por la justicia colombiana. Es por eso que, el lunes 7 de febrero, investigadores del CTI de la Fiscalía, forenses y de la Policía de Bogotá, regresaron al lugar de los hechos y reconstruyeron lo sucedido, esto con la intención de tener en cuenta cada detalle del caso que pueda aportar a establecer responsabilidades.

Así fue el fatídico accidente que acabó con la vida de dos indígenas embera y un conductor de un camión de basura

Los investigadores llegaron hasta la vía Funza - Siberia a las 3:00 de la tarde, allí instalaron diferentes dispositivos tecnológicos y acordonaron el sitio para iniciar una labor de escaneo que abarcó 50 kilómetros a la redonda, según conoció el diario El Tiempo. Con esta primera inspección las autoridades rastrearon posibles elementos probatorios que permitan establecer quiénes son los responsables del ataque al conductor.

Sin embargo, horas más tarde, a las 8:40 de la noche, nuevamente se cerró el paso en la vía para recrear lo que sucedió a esa misma hora el pasado 25 de enero.

Para que la terrible escena pudiera replicarse de acuerdo a lo que se sabe hasta ahora, los investigadores llevaron hasta el lugar un camión similar al que manejaba Hildebrando. La reconstrucción tuvo en cuenta la hora, oscuridad y clima para que se puedan establecer algunas hipótesis de qué causó el accidente que dejó como víctimas a las dos indígenas; y luego provocó el linchamiento a Rivera.

Las autoridades determinaron que el siniestro en el que fallecieron la mujer y su hija se dio a las 8:30 p. m. en el corredor vial, en inmediaciones al parque La Florida. Después de esto, algunos miembros de la comunidad embera rodearon el vehículo e hicieron bajar al conductor del camión. Cabe recordar que Mario Calderón, gerente de la empresa de aseo para la que trabajaba el hombre, reveló a Blu Radio que el conductor alcanzó a enviar un audio al grupo de la empresa para pedir ayuda y notificar lo que acababa de suceder.

“‘Don Mario estoy en el camión, no me dejan bajar, se me atravesó un muchacho, yo no lo vi, estoy en Funza’. Su voz era de desesperación”, destacó el empresario a la emisora.

Sin embargo, entre las 8:30 y las 9:00 de la noche de ese 25 de enero, según los investigadores, algunos indígenas bajaron a Hildebrando del camión y lo agredieron con piedras y palos, en medio de un hecho de intolerancia que le dejó graves heridas.

El conductor alcanzó a ser llevado hasta el hospital Simón Bolívar, donde lo atendieron con múltiples lesiones a las 10:00 de la noche. En el reporte médico se lee que un “paciente de 60 años, en móvil de APH ingresó a las 10:00 p. m. con trauma craneoencefálico severo, lesiones de tórax, abdomen y extremidades. Importante dificultad para respirar y alteración del estado de conciencia, presenta paro cardiorrespiratorio, se hacen maniobras de reanimación con respuesta adecuada. Paciente inestable con alto riesgo de muerte en proceso de traslado a Simón Bolívar para manejo por neurocirugía y cirugía general”.

A pesar de los esfuerzos médicos, Hildebrando falleció a causa de las heridas que le causó la comunidad indígena.

Mientras estas inspecciones se llevaban a cabo, la familia del conductor sigue pidiendo justicia. Sebastián Rivera, hijo de Hildebrando, dijo a Noticias Caracol que “hago una petición a la Fiscalía General, que por favor pongan seriedad e investigación a la muerte de mi padre porque hasta la fecha no sabemos nada”.

Con los hallazgos en el rastreo y la reconstrucción de la escena se espera que las autoridades logren determinar cómo debe operar la justicia en este caso.

