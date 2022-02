Zuluaga intenta reproducir coreografía de TikTok y en redes sociales lo tildan de ridículo

Óscar Iván Zuluaga explicó su negativa a hacer parte de Equipo por Colombia

El candidato presidencial por el Centro Democrático, Oscar Iván Zuluaga, volvió a ser tendencia en redes, pero no por sus propuestas políticas, sino por ser el blanco de burlas. Usuarios en internet han publicado decenas de memes del aspirante bailando mientras asegura que va a ganar las elecciones.

Las burlas empezaron al mediodía de este 7 de febrero, cuando Semana publicó en su cuenta de Twitter un aparte de una entrevista a Zuluaga. Durante los 18 segundos en los que se extiende el contenido, el candidato asegura que abrir una cuenta en TikTok lo ha ayudado a acercarse a los votantes. El final del material es lo que más llama la atención, porque el político empezó a bailar tratando de seguir una coreografía que está en tendencia.

Una de las primeras reacciones al ver el baile fue la de Juan José Lafaurie, hijo de José Félix Lafaurie y María Fernanda Cabal, quien se burló de Zuluaga. El joven no perdió la oportunidad para citar el video en redes sociales acompañado de la etiqueta “Cabal Presidenta”.

Hay que recordar que la senadora Cabal estaba disputando el aval a la Presidencia de la República del Centro Democrático, sin embargo, una consulta interna dejó a Zuluaga como representante del movimiento de derecha. Esta decisión no cayó bien y la familia Lafaurie Cabal y sus allegados han hecho público su descontento desde entonces.

Por otra parte, y como era de esperarse, los internautas, sobre todo quienes no apoyan al Centro Democrático, aseguraron que Zuluaga está haciendo el ridículo. Aunque entienden que todo se trata de una estrategia para acercarse al público, el candidato de derecha no puede seguir este tipo de tendencias porque “ya no son para personas de su edad’'.

Además, de forma satírica preguntan si los asesores de Zuluaga de verdad quieren que el candidato gane las elecciones, pues “le están haciendo daño” con el contenido que está publicando en redes.

“El asesor de imagen de Zurriaga tiene que odiarlo, no encuentro otra explicación lógica a tanto ridículo” — @carhelenita

“Si no te quieres tú no te quiere nadie, ahora nos queda claro porque Zuluaga está en la cola de las encuestas” — @lbertoortiz

“Dice vamos a ganar pero hace pose de vamos a cagar, y la cagaron con ese ridículo vídeo. ¿Por qué odian a Zuluaga?” — @ColomboVnzolana

Otras personas que se identifican como de derecha, y más allá, que militan en el Centro Democrático, aseguran que el partido se ha deteriorado. Algunos mencionan que el presidente Iván Duque ha ayudado a bajar la favorabilidad del movimiento y que con la candidatura de Zuluaga este se ha terminado de hundir.

“A esto redujeron el uribismo, Duque y la fraudulenta elección del CD” — @SaVanessCa

Así mismo, le piden a Zuluaga que socialice sus propuestas y deje de intentar ser viral en redes con retos que no tienen que ver con el debate.

“Hombre, Zuluaga, no haga el ridículo. A usted lo conocen como un man serio, más bien muestre las propuestas al país” — @SoyElDefensor11

Hay que recordar que hace solo una semana Zuluaga también fue blanco de burlas en redes. El pasado 1 de febrero el candidato reapareció después de recuperarse del covid-19 para enviar un mensaje a la población, sin embargo, terminó llamando la atención por su particular vestimenta.

En el video se le ve con una camiseta slim-fit de la selección Colombia, con el número 10 y su apellido en el dorso, que resulta poco favorecedora para su silueta. En su cabeza también luce un curioso sombrero artesanal que en la parte delantera del ala dice “presidente Zuluaga”, pintado a mano en color azul y rojo.

Como se puede ver en la siguiente fotografía, también compartida por el candidato que este jueves cumplirá 63 años, el dorso de su sombrero tiene el logo del partido Centro Democrático: la silueta del expresidente Álvaro Uribe Vélez y los colores amarillo, celeste y rojo.

Al verlo, los cibernautas aseguraron que el político estaría peleado con su asesor de imagen y estaba sobre esforzándose para congeniar con los colombianos. También lo compararon con Topito, con Quico —el niño creído del programa mexicano El Chavo del 8— y con el humorista venezolano Benjamín Rausseo, también conocido como Er Conde del Guácharo.

SEGUIR LEYENDO: