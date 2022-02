El colombiano Michael Poettoz entrena aislado en Beijing, dio positivo para COVID-19

El atleta colombiano de esquí alpino, Michael Poettoz, quien se prepara para competir en sus terceros Juegos Olímpicos de Invierno, se encuentra aislado por prevención de contacto cercano, pero ya cuenta con dos pruebas negativas para poder competir en Beijing 2022.

El jefe de misión de Colombia en Beijing, Hélder Navarro Carriazo, informó que el colombiano ya está habilitado para competir, pero sí vivieron momentos de incertidumbre en su arribo a Beijing, porque una persona del vuelo en el que viajó a China resultó positiva de Covid-19.

Esa persona, de otro equipo olímpico, dio positivo en todos los test, mientras que Michael Poettoz dio positivo en la prueba del aeropuerto, pero luego presentó dos pruebas negativas en la villa deportiva de Yanqing, sin embrago, las autoridades lo mantienen aislado, entrenando en turnos diferentes, para protegerlo antes de la competencia.

“El atleta permanece con el ánimo en alto, sabiendo que no está positivo, un carro de la misión fue asignado exclusivamente para él, para que lo traslade a sus sitios de entrenamiento y lo regrese a la villa, con el apoyo de su coach argentino Mario Zanotti”, aseguró Hélder Navarro, jefe de Misión Colombia en Beijing.

El colombiano debe presentar una prueba tipo PCR cada 12 horas para ratificar su estado y poder competir el próximo domingo 13 de febrero en la modalidad de slalom gigante. Dentro de cinco días le levantarán todas las restricciones.

Carlos Quintana será el primer colombiano que competirá en Beijing 2022

El atleta colombiano, Carlos Andrés Quintana, representará al país en el esquí de fondo de los Juegos Olímpicos de Invierno. Su primera prueba será el este 8 de febrero, en el sprint estilo libre. Sin embargo, Quintana tendrá la prueba, en la que se considera más fuerte, el próximo viernes 11 de febrero, en los 15 km. estilo clásico.

La ronda clasificatoria, del estilo libre, se iniciará a las 3:50 a.m., hora colombiana. Si avanza, la segunda serie será a las 5:05 a.m. y las semifinales, a las 6:35 a.m.. La final está programada para las 7:00 am. hora nacional, en el Centro Nacional de Esquí de Fondo de Zhangjiakou.

Quintana portó la bandera nacional en la Ceremonia de Inauguración, junto con Laura Gómez. “Ha sido una experiencia maravillosa. La inauguración fue espectacular y el ambiente se siente fabuloso. La salida llevando la bandera fue muy emocionante, quedé muy impactado de ver los aros tan imponentes y todos los efectos que utilizaron. Estoy muy agradecido con la vida”, manifestó el esquiador colombiano.

Frente a la competencia, manifestó que ya probó la pista asegurando que está complicada, tanto de subida como de bajada. “Todas las expectativas están puestas en la carrera del viernes. La carrera de mañana es un plus; yo clasifiqué último y hoy fue publicado el Start List y está organizado por ranking mundial y me fue otorgado el número 90, de 90 participantes voy exactamente a las 4:07 am. No es mi prueba fuerte, sin embargo es muy importante abrir camino en más pruebas”, comentó Quintana.

SEGUIR LEYENDO: