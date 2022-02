Precio del cuero y calzado se mantendrá alto hasta el 2023 en Colombia

El calzado creció un 44% pero la marroquinería crece sólo un 27% Foto:procolombia.co

La Asociación Colombiana de Industriales del Calzado, El Cuero y sus Manufacturas (Acicam), advirtió que los precios de los productos no bajarán hasta el 2023 a causa de la crisis de contenedores a nivel mundial.

Jorge Zuluaga, el presidente de Acicam , explicó que “por la crisis marítima, el panorama del sector ha estado muy complejo. Es muy complicado porque finalmente el desabastecimiento se traduce en un alza en precios. Esos incrementos de los precios han sido de alrededor del 60% debido a la escasez de las materias primas”.

“Además, se le suman los sobrecostos que se dan por los fletes marítimos que pueden representar más del 50%. Sin embargo, con esta situación vemos una posibilidad de volcarnos hacia la producción nacional que de alguna manera remedia, pero no soluciona todo el tema”, comentó Zuluaga.

De igual manera, resaltó que “este año no es en que se normalice la situación. Lo que probablemente se va a presentar es que se estabilice un poco la situación. Es muy probable que este año no bajen los precios, pero que sí que se llegue a una estabilización y no crezcan más y en la medida en que eso ocurra, nos da un poco de tranquilidad”.

“Esperamos que en el 2023 se empiece a reflejar una disminución de precios ya que está situación nos afecta demasiado”, confirmó Jorge Zuluaga.

Para finalizar, el presidente de Acicam , concluyó que “la marroquinería ha sido la que más se ha afectado porque finalmente las personas no dejan de usar un par de zapatos, pero en el tema de la marroquinería sí es más complejo ya que probablemente un bolso lo dejas de utilizar y no va a pasar mucho. Un ejemplo de esto es que el calzado creció un 44%, pero la marroquinería crece sólo un 27%”.

Récord en exportación de flores colombianas por celebración de San Valentín

El 2021 fue un año histórico para el sector floricultor colombiano. Los costos de producción aumentaron, se tuvieron que implementar medidas de bioseguridad, la pandemia ayudó para incentivar la compra de flores en todo el mundo porque las personas permanecían más tiempo en casa. El mejor año de la historia en exportaciones, pues entre enero y noviembre de 2021, registraron US $1.544 millones, con un aumento cercano al 20%, según cifras del DANE con análisis de Procolombia.

La anterior cifra más alta había sido en 2019, cuando se alcanzaron US $1.460 millones. Además, que al inicio de la pandemia hubo escasez de aviones de carga y contenedores, lo que hizo difícil el negocio.

Las flores colombianas más apetecidas en los mercados internacionales son las rosas, claveles, pompones, alstroemerias, hortensias, crisantemos y las azucenas.

El aumento en valor fue de más de US$250 millones . En volumen, se alcanzaron los 266,5 millones de kilos netos, lo cual significó un incremento de 17% frente al mismo período de 2020.

Los principales compradores fueron Estados Unidos, Canadá, Países Bajos, Reino Unido, Japón, España, Rusia y Polonia. De hecho, los primeros 27 países que más le compran flores a Colombia tuvieron crecimientos en este tipo de importaciones.

Las ventas a Estados Unidos crecieron 16,1% al registrar US$1.208millones, Canadá 50%, Países Bajos 59,1% y Reino Unido 28,8%, tuvieron incrementos respectivamente.

SEGUIR LEYENDO: