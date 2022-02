Alexandra Colorado, ganadora de ‘A Otro Nivel’, abre un nuevo camino con su género POPular

Alexandra Colorado, ganadora 'A Otro Nivel'. Cortesía

En el mes de marzo de 2021, los colombianos conocieron a la primera mujer ganadora del concurso de canto ‘A Otro Nivel’, Alexandra Colorado, quien con su talento logró cautivar a los televidentes y a los jurados (Greeicy, Paola Jara y Noel Schajris). Ahora, La Colorado presenta un nuevo inicio de su carrera musical, incursionando en un género que ha llamado ‘POPular’ con su canción ‘Aprendí a Quererme’.

La Colorado, como decidió darse a conocer artísticamente, habló con Infobae Colombia sobre sus proyectos musicales a futuro y recordó un poco del recorrido que la llevó a posicionarse como la mejor de uno de los programas más vistos en medio de la pandemia.

Alexandra se define a sí misma como una mujer “soñadora y terca”, y tal vez sean estas las características que la llevaron a presentarse a varios concursos de canto nacionales hasta que, el año pasado, logró llevarse el primer lugar. Sabía que soñaba con llenar estadios y que la gente coreara sus canciones desde que llenaba la sala de su casa -en Cartago, Valle-, y su familia le daba dinero a una pequeña Colorado que interpretaba diferentes canciones con el palo de la escoba como micrófono.

“Desde los 16 años empecé a tomar más en serio la música, y he recorrido un camino muy bonito, que me ha enseñado bastante. Un camino lleno de altibajos, lleno de cosas bonitas y de otras no tanto. Muchas puertas se cerraron, pero se abrieron otras mucho más grandes que esas y yo creo que al final es más importante darse la oportunidad de tocar otras puertas a empeñarse en que se abran las que te cerraron”, explicó la artista.

Sus principales influencias músicales, aunque distantes, son Vicente Fernández, Christina Aguilera y Mariah Carey; las que la convierten, en la actualidad, en la exponente de un género con el que espera llegar a cumplir su sueño.

“Todos tienen un nombre artístico que tiene nombre y apellido, entonces Alexandra Colorado era más de lo mismo. La colorado suena imponente, suena juvenil, suena a muchas cosas, siento que causa curiosidad a la gente y se interesan en conocerme”.

Quienes la conocieron en su paso por ‘A Otro Nivel’, vieron y escucharon a una Alexandra que cantaba pop. Sin embargo, escuchar ahora a La Colorado interpretando un género similar al regional mexicano puede generar sorpresas, pero la verdad es que es el resultado de una búsqueda personal que la artista culminó al salir del concurso.

“Muchas personas me conocieron en el programa cantando pop, pero yo tengo otro público que me conoció en festivales de música andina colombiana y otro público más atrás que me conoció cantando misas. Los de la iglesia pensaban que yo iba a cantar música cristiana o ser monja, los de los festivales pensaron que yo iba a ser una cantante de música andina colombiana y los del reality pensaron que me iba a inclinar por el pop o el pop urbano”, detalló la artista, recalcando que “lo que pocos saben es que yo crecí escuchando música popular y rancheras, mi mayor exponente fue Vicente Fernández”.

Tras salir del concurso como ganadora, decidió que su proyecto musical como La Colorado no se iba a inclinar por un solo género, sino que fusionaría sus más grandes influencias, la música popular que cantaba de niña y el pop que la había posicionado. “Unimos las dos corrientes más importantes que han hecho parte de mí, que son las rancheras y la música popular colombiana con el pop. Quisimos unir estos dos géneros en algo que vamos a llamar POPular, por eso en este momento estamos lanzando música popular más inclinada hacia el regional mexicano, con tintes de ranchera y con violines”.

“Nos salimos de la cantina para ser más internacionales”, explica Alexandra Colorado sobre su estilo musical.

Pero decidió que su carrera musical no solo estaría marcada por el nacimiento de un nuevo género o por la grandeza de su voz, sino también por canciones que llevaran mensajes diferentes al despecho. Así nació ‘Aprendí a Quererme’, una canción dedicada al amor propio.

En su intención de llegar a las personas, contar historias y dejar un mensaje, La Colorado destacó que “la música popular tiende a hablar mucho del despecho y es rico hablar de eso porque el que no haya pasado por un despecho en la vida no ha vivido. Pero por qué no hacer otro tipo de contenido y contar otro tipo de historias”.

Ese cuestionamiento llevó a La Colorado a plantearse hablar del amor propio. ‘Aprendí a quererme, hoy me visto de fiesta y traigan mariachi que nadie se ha muerto. Después de ocho días el luto no existe y hago lo que quiero, no podrán detenerme porque yo aprendí a quererme’, interpreta en su más reciente canción que ya está disponible en todas las plataformas digitales.

Una letra producto de un recorrido “largo y difícil” que la misma artista, a sus 26 años, sigue recorriendo. “Yo no le puedo dar al mundo, ni a mi hijo, ni a mi mamá, ni a mi pareja, ni a mis amigos amor, si yo no sé realmente qué es amarme. Llegué a un momento de mi vida en el que puse pausa y dije ‘no, no no, yo tengo que aprender a amarme como soy’”.

“Ahora puedo decir con mucha seguridad que soy una persona que no permite muchas cosas en mi vida, que si mi círculo era cerrado antes, ahora lo es más. Soy consciente de mis equivocaciones y me permito equivocarme porque soy humana”, enfatizó.

Alexandra ha recibido un apoyo que considera importante por parte de sus colegas, como Paola Jara y Noel Schajris, a quienes conoció en el concurso de canto y que son grandes exponentes de los géneros que ella ha decidido fusionar. También se le ha visto cantando en escenarios junto a Jessi Uribe, a quien conoció en 2014, cuando ambos participaron en ‘La Voz Colombia’ y quien, casualmente, fue el ganador de la primera edición de ‘A Otro Nivel’.

Hablar con La Colorado, también implica hablar sobre la Alexandra Colorado de 26 años que es madre de Salvador, un menor que está cerca a sus cinco años. La artista asegura que no ha sido fácil abrirse una carrera musical y ser madre, pero que, tal y como lo indica en su canción, siempre ha sabido que ella misma es su prioridad y así lo quiere transmitir a su hijo.

“Creo que no hay mejor enseñanza que el ejemplo y yo quiero que él crezca y piense ‘mi mamá es un berraca, me tenía a mi pequeño, pero lo logró'. Eso es lo que quiero que él reciba, que uno en la vida puede lograr lo que uno quiera y obviamente amo a mi hijo y es mi vida entera, pero él está bien, está estudiando y yo le dedico el tiempo que más puedo, pero también le dedico tiempo a mi otra prioridad que soy yo misma, a ser feliz y realizarme. Esa fue mi decisión de vida”, concluyó.

Ahora, La Colorado emprendé un camino en el que anticipa más canciones de este estilo con “historias de la vida real”, y presentaciones en vivo en todo el país que comparte a través de sus redes sociales.

