Cindy Álvarez, esposa de Mateus Uribe, denuncia insultos tras la derrota de Colombia: “Respeten a las familias”

Cindy Álvarez y Mateus Uribe. Instagram.

Tras las derrotas ante Perú y Argentina por las eliminatorias algunos futbolistas de la selección Colombia fueron blanco de críticas e insultos, pero no solo ellos, también sus familias. Así lo expresó Cindy Álvarez, la empresaria, modelo y esposa de Mateus Uribe, mediante su cuenta en Instagram.

Álvarez defendió a los jugadores del combinado tricolor y manifestó que cada uno de ellos entregó lo mejor de sí en la cancha, como para que algunas personas los insulten a ellos y sus familias a través de las redes sociales. También afirmó que ella, al igual que los demás colombianos, desea que el equipo asista por tercera vez al máximo certamen del fútbol.

“Mi Instagram se llena de mensajes súper pesados, fuertes, me insultan, me tratan mal a mí, a mi esposo, a los otros jugadores. Hoy me tienen el Instagram estallado... Que nos dejaron fuera del Mundial... Miren, nadie juega para perder. Ni mi marido ni los otros jugadores. ¿Quién no quiere ir al Mundial? Maduren. ¡Me tienen mamada!”, comentó.

Álvarez además manifestó que a todos les duele que la Tricolor esté al borde de quedarse sin mundial, pero ello no implica ser destructivos con los demás:

“La gente como ustedes creen que tienen la potestad de tratarnos mal; generar energía tan negativa hace que no pasen cosas buenas. Gente que no tiene ni idea del esfuerzo de cada jugador, por su camisa, por encontrar lo que sueñan, ir al Mundial. No hablen ridiculeces, opinen sin tratar mal a la gente, no crean que pueden destruir porque son seguidores (...) Respeten a las familias. A todos nos duele”.

Uribe, referente del mediocampo en el Porto, fue titular tanto en el juego contra Argentina como Colombia, y, en especial en el segundo partido lució opacó: no aportó en salida, como suele hacerlo, y, en marca lució lento, no en vano, algunos periodistas deportivos lo señalaron. Campo Elías Terán, por ejemplo, comentó: “¿De qué juega? ¿Qué aporta? ¿Se asocia con quién? ¿A quién marca? ¿Por qué juega siempre? ¿Por qué nadie habla de él? Un jugador menos desde hace rato”.

A los cuestionamientos se unió Alejandro Pino Calad, con su comentario: “Qué mala la doble jornada de Mateus Uribe, muy mala”, y Nicolás Samper, “Qué partido MALO el de Mateus Uribe”.

Los próximos partidos de Colombia serán el 24 de marzo, como local ante Bolivia, y el 29 de marzo, de visitante contra Venezuela, ahora dirigida por José Néstor Pekerman. Y por más que el equipo se imponga, será en verdad complicado que clasifique a Catar.

¿Quién es Cindy Álvarez?

Cindy Álvarez nació el 9 noviembre de 1990 en el municipio Remedios (Antioquia) y, desde 2014, es la compañera de Mateus Uribe. La pareja tiene tres hijos, Antonia, Esteban y Ángel, quien nació el pasado 4 de marzo, como se dio a conocer en una fotografía compartida en Twitter.

La pareja de Mateus Uribe también destaca por su movida en redes sociales, solo en Instagram tiene 460.000 seguidores y más de 10.600 publicaciones

Uribe, entretanto, se ha consolidado como una de las figuras del Porto y, de la mano de Reinaldo Rueda, espera convertirse en una pieza importante para la selección Colombia.

