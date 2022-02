Rubén Blades regresa a Colombia: se presentará en Bogotá el próximo 2 de abril

El poeta de la salsa se presentará en Bogotá como parte de la gira promocional de su más reciente disco, Salswing! Foto de archivo. EFE/ Bienvenido Velasco

El compositor panameño Rubén Blades se presentará, acompañado de la Orquesta Roberto Delgado, en el Movistar Arena de Bogotá el 2 de abril como parte de la gira promocional de Salswing, su más reciente trabajo discográfico.

Para este disco Blades trabajó junto con su coterráneo Roberto Delgado logrando una mezcla entre la salsa y el jazz que le da un nuevo sonido a 11 canciones de ambos géneros.

Sobre Salswing! Rubén Blades escribió en las notas del disco: “Aunque la conexión entre el Jazz y la Salsa ha sido documentada, históricamente aún resta mucho por describir y por reconocer. Las combinaciones y colaboraciones entre músicos de estos géneros han sido numerosas a través de los años e incluyen a figuras de la talla de Mario Bauza y Dizzy Gillespie, Machito y Charlie Parker, Luis Russell y Louis Armstrong. Con esta producción intento continuar esa relación, comprobando que el arte no posee nacionalidad, sino que representa un espíritu que trasciende razas, geografías e idiomas”.

En esta producción musical Blades y Delgado exploran y desarrollan una propuesta que junta dos de los géneros musicales más influyentes del siglo XX la música afrolatina y el jazz, en particular la salsa y el swing.

Es así como en esta nueva producción musical se pueden encontrar versiones de canciones de Frank Sinatra como Watch What Happens y The Way You Look Tonight; también está una versión de Pennies From Heaven compuesta originalmente por Arthur Johnston con letra de Johnny Burke en 1936.

Esto responde al interés de Blades, que ha mantenido durante en su extensa carrera, de dejarse tentar por otros géneros musicales. Por ejemplo, vale recordar su presentación en ‘Jazz At Lincoln Center’, en la que interpretó El Cantante, en homenaje a Héctor Lavoe, con un arreglo que combinaba el jazz y la salsa y que fue elaborado especialmente para la Big Band comandada por el gran trompetista Wynton Marsalis.

Blades, autor de éxitos salseros como Pedro Navaja, Amor y control, Sicario y Decisiones, entre otras muchas, fue nombrado recientemente como Persona del año 2021 “por su compromiso continuo en la lucha por la justicia social”, reconocimiento dado por la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación durante la vigésimo segunda edición del Latin Grammy.

Gabriel Abaroa Jr., presidente de la academia, dijo en su momento que, “Rubén Blades es un artista realmente emblemático que ha inspirado a varias generaciones con la impactante e inteligente letra de sus canciones, y cuya genialidad ha promovido la justicia en todos los niveles de la sociedad”.

Por su parte el artista, a través de un comunicado difundido por los Latin Grammy, dijo estar agradecido con la academia por “esta consideración y la comparto con todas las personas que me han ayudado a lo largo y ancho de mi vida artística”.

Blades, a lo largo de su carrera, desde la década de los setenta hasta nuestros días, ha grabado más de veinte álbumes y ha participado como invitado en más de 15 grabaciones.

También ha sido reconocido con trece premios Grammy.

No contento con esto, también ha incursionado en el cine como actor en producciones tanto independientes como de Hollywood.

No ajeno a la realidad de su nación y las problemáticas sociales, que tanto ha tocado en sus canciones y que le han valido el mote de ‘El intelectual de la salsa’, Blades también ha participado en política y en 1994 participó en las elecciones presidenciales de su natal Panamá, quedando en tercer lugar, con el 20 por ciento de los votos.

En 2004 apoyó la candidatura presidencial de Martín Torrijos, que al llegar al poder nombró a Blades en el puesto de Ministro de Turismo de Panamá entre 2004 y 2009.

