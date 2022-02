Aída Victoria Merlano reveló que su amorío con Naldy terminó en discusión

Foto: Instagram @naldyoficial

El nombre de Aída Victoria Merlano comenzó a circular en medios de comunicación hace un par de años, luego de que su madre, la ex congresista Aída Merlano Rebolledo, aprovechara una salida al dentista para escapar de la cárcel en la que cumplía una condena por fraude electoral, lo cual desencadenó en la posterior captura de la joven, a quien se le señaló como cómplice de la fuga.

Desde entonces la barranquillera figuró en periódicos, noticieros y decenas de publicaciones, por lo cual sus cuentas en redes sociales ganaron millones de seguidores y cientos de detractores, quienes han rumoreado últimamente sobre su vida sentimental que, hasta hace unos meses, compartía con su prometido Lumar Alonso.

Posteriormente, los seguidores de Merlano notaron que estaba llevando un amorío con el cantante Naldy, quien la invitó a ser modelo de un video musical que lanzó en octubre pasado. Y aunque poco habían hablado ambos al respecto, lo último que se supo fue que este intento también fue fallido, pues todo terminó en discusiones.

Así lo reveló ella misma en unas recientes publicaciones que hizo a través de Instagram, en las que se mostró afectada emocionalmente.

“¿Qué por qué me perdí? Porque andaba hoy en mis sábanas revolcándome entre lágrimas y mocos, pero lo peor que puedes hacer en la vida cuando alguien te falla es fallarte a ti mismo, así con la poca fuerza que me quedaba, me paré, me puse a entrenar y hasta me traje la maleta porque tengo un viaje ahorita”, expresó.

Luego de esto, la hija de la excongresista se encontró con varios de sus amigos para pasar la ‘tusa’ y fue a través de una transmisión en vivo que se animó a responder las preguntas de sus más curiosos seguidores.

“¿Qué pasó con el arrocito en bajo de la Aida Victoria?”, le preguntaron, ante lo cual respondió: “Yo viví un idilio, una historia romántica, estaba todo súper bien. Tuvimos choques de carácter, entonces como que ahora estamos en proceso de mirar que pasa (…) Todo iba bien, todo iba maravilloso, pero de repente tienes choques”.

Sin embargo, las confesiones de Aída Victoria Merlano no cesaron allí, pues también dejó al descubierto que Naldy ha intentado reconquistarla e incluso le llenó el apartamento de rosas. Lo que sí no quedó en claro es si está dispuesta a darle una segunda oportunidad.

¿Es famosa por el escándalo de su madre?

Hace varios meses que días Aída Victoria Merlano publicó una captura de pantalla, desde la cual se lee un mensaje en el que una usuaria la cuestiona por su labor en las redes sociales, pues suele publicar contenido sobre sexualidad.

De igual manera, en la imagen publicada por Aída Victoria Merlano queda en evidencia la respuesta que emitió al respecto y en la que habló largo y tendido, pues respondió a seis de los argumentos expuestos por su crítica, entre esos uno que la señalaba de ser famosa solo por la fuga de Merlano Rebolledo.

“No soy famosa por el escándalo de mi mamá, soy famosa porque me metieron presa al querer vincularme con el escándalo de mi mamá, y los mismos medios de comunicación que me humillaron fueron los que me hicieron famosa (...) A mí no me interesa ‘influenciar’ de manera positiva, me interesa que la gente se cuestione y piense más a profundidad, y eso sí que lo he logrado”, destacó la joven, quien antes de cambiarse el nombre por el cual se le conoce ahora se llamaba Karolyne Manzaneda.