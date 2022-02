Nuevas acusaciones por presunto acoso sexual en contra de excomandante de Policía en Putumayo

Coronel Francisco Gélvez Alemán. Foto: captura de pantalla tomada @PoliciaDepuy twitter.

Después de que Noticias Uno en su más reciente emisión diera a conocer las denuncias de acoso sexual y laboral de varias uniformadas y un intendente de la policía, ya retirados, contra el coronel Francisco Gélvez Alemán, hasta noviembre del año pasado comandante de la Policía en el departamento de Putumayo, salió a relucir una vieja denuncia de 2015 contra Gélvez.

El comportamiento del coronel Gélvez no es nuevo

Según información de Caracol Radio, que recoge una vieja denuncia, la subteniente María Fernanda Padilla Crespo radicó un documento, ante la Policía Metropolitana de Santa Marta el 1 de diciembre de 2015, en el que denunciaba el acoso sexual al que se vio sometida por parte del coronel Gélvez.

En la denuncia se puede leer que, “en conversaciones de WhatsApp, mi Coronel Gelves me escribe cosas que se salen del entorno laboral. Quiere que le diga Pachito, que le regale fotos bonitas a su teléfono personal. Recibo una llamada de mi coronel, cerca de la 1:30 de la madrugada, me dicen que está solo en su cuarto tomándose un Whisky, que fuera y lo acompañara”. A lo que Padilla le contesta: “no mi Coronel, es tarde, yo no tomo porque los tragos me cogen muy rápido”. Y él contesta: “qué rico”. La llamada terminó ahí, pero desde ese momento su situación en el trabajo se volvió insostenible.

La denuncia fue recibida por la coronel Sandra Vallejo, que debía darle trámite en su calidad de comandante, pero finalmente quedó archivada ya que, según información de Caracol Radio, el grupo de talento humano de la Escuela Antonio Nariño decidió que no valía la pena investigar el caso.

En una columna de opinión en contra de la coronel Vallejo en el portal Seguimiento.co, la defensora de derechos humanos de Santa Marta y ahora candidata al Congreso, Norma Vera, afirma que la subteniente Padilla habría recibido como respuesta a su denuncia que, “eso siempre le iba a suceder en cualquier trabajo a donde fuera. Que tenía que aprender a manejarlo y más si uno es bonito”.

Al ver que con sus denuncias no pasó nada la subteniente Padilla pidió su retiro voluntario de la Policía.

Las denuncias recientes en Noticias Uno

Los hechos referidos por el noticiero se remontan al 17 de mayo de 2021, cuando una subteniente de la policía le informó a su superior, el general Ramiro Riveros, sobre el acoso sexual y laboral del que estaba siendo víctima por parte del coronel Gélvez Alemán.

En el documento que presentó la subteniente se puede leer que, el coronel, “desde que llegué al departamento egresada del curso 111 de Oficiales, no ha hecho más que proponerme cosas indecorosas y que desdibujan la imagen de la institución”.

La subteniente anexó en su denuncia los mensajes que por Whatsapp le enviaba el oficial, como estos del 26 de abril de 2020: “Te vi los cucos moraditos. Disculpa. Me pones nervioso niña. Bien bañadita. Cuidate”.

A los hechos narrados por la suboficial se suman las denuncias de tres uniformadas que, según el intendente Nelson Andrés Serna, comandante de los auxiliares bachilleres en Putumayo, recibió de cada una de ellas. El suboficial sostuvo que entre marzo y abril de 2021 una auxiliar bachiller le manifestó que fue llamada por el coronel Gélvez a su oficina y que ella tenía miedo por el comportamiento del oficial, pero aún así cumplió la orden.

“Ella me manifiesta que él la llevó cargada prácticamente a la cama y hubo ciertas situaciones ahí que no quiero ni comentar. No hubo penetración pero sí prácticamente hubo un abuso sexual” dijo el intendente Serna a Noticias Uno.

El intendente Serna también le dijo a la Fiscalía que otra joven auxiliar de la Policía le hizo saber que el coronel Gélvez intentó besarla a la fuerza. En este caso, Serna cuenta que la auxiliar le contó que “el señor coronel le estaba ofreciendo 100 o 150 mil pesos como ayuda para sus situaciones personales, pero pues también le insinuó que le diera un abrazo, que le diera un beso”.

El suboficial también agregó que, tras haber escuchado a las auxiliares, el coronel Gélvez inició una persecución laboral contra él por lo que tomó la decisión de pedir el retiro de la Policía.

El coronel Roberto Carlos Sánchez, subcomandante de la Policía en Putumayo también recibió la misma información de las auxiliares y decidió informar el 4 de octubre de 2021 al comando de la región. El coronel Sánchez le dijo a Noticias Uno: “ella me manifestó que él le tocó sus partes y la besó dos veces”. Y según información del noticiero, un mes después de informar el presunto acoso a las auxiliares bachilleres el coronel fue llamado a calificar servicios.

El coronel Gélvez, que solicitó el retiro voluntario de la Policía, se defendió y aseguró que todo es mentira y parte de un montaje. “Él elabora todo un plan criminal en contra mía, junto con algunas personas, que les hizo prácticamente un libreto de qué tenían que decir en contra mío”.

La Policía dijo estar investigando el caso.

