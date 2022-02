Liliana González reveló qué siente cuando ve las escenas de besos de su esposo en televisión

Liliana González y Gary Forero, pareja de actores. Foto: Instagram @lilianagonzalezactriz

“Mujeres, pregunten”, fue lo redactado por Liliana González en sus Historias de Instagram y, seguramente una fila de interrogantes sobre diferentes temas le llegó a la actriz de parte de su grupo de seguidoras. Por ejemplo, una usuaria le quiso poner un tema sobre la mesa que frecuentemente se habla entre parejas de actores: “¿No sientes celos cuando tu esposo besa a una actriz en escena?”, es de recordar que, la pareja de la también actriz es Gary Forero.

Enseguida, González dio cuenta que, entre otras cosas, el hecho de que ella y su esposo se desenvuelvan artísticamente en la misma profesión se traduce en que no existan celos respecto al desarrollo de escenas de tal estilo, puesto que es comprensiva en su trabajo.

“Un beso de televisión es la cosa más horrible y aburrida del mundo, tienes que estar pendiente de mil cosas menos de tu pareja, en frente de mucha gente, y yo creo que si a él le gusta alguien en la actuación no es por un beso de televisión, es porque hay gusto, porque por un beso no se desarrolla ese gusto, créeme que no. Afortunadamente, a pesar de ese mínimo riesgo no me ha dado motivos, y no hemos tenido problemas con celos y menos con gente de la televisión… la verdad también soy poco celosa y, como entiendo la profesión porque la vivo, entonces no hay rollo con eso. Creo que es más fácil entre actores”.

No sobra decir que, Liliana González y Gary Forero van por sus más de diez años de historia sentimental y, en lo corrido de su relación, vivieron por primera vez la experiencia de ser padres con el nacimiento de Jacobo en el año 2010 aproximadamente.

Liliana González cuenta si siente celos cuando su esposo hace escenas de besos en la televisión

Un poco de la carrera de Liliana González:

González cuenta con una nutrida carrera actoral, ha plasmado su talento al respecto en ‘Pedro el escamoso’ (2002) – aunque brevemente - ‘Sofía dame tiempo’ (2003), ‘Hasta que la plata nos separe’ (2006) – telenovela en la que se desenvolvió en la interpretación de su popular personaje de ‘La pajarita’ – ‘Amo de casa’ (2013) y la lista podría seguir ampliamente.

Un poco de la carrera de Gary Forero:

Al igual que su esposa, el bogotano también tiene una hoja de vida actoral muy nutrida, en su listado de producciones figuran ‘Jugo limpio’ (2005), ‘Doña Bárbara’ (2008), ‘Ojo por ojo’ (2010), ‘La traicionera’ (2011), ‘Las muñecas de la mafia’ (2018), por mencionar algunas.

Ahora, si se habla de telenovelas en las que Liliana González y Gary Forero trabajaron en conjunto, se puede nombrar ‘El clon’ (2009) como una de ellas.

Y, a lo largo y ancho de su noviazgo y matrimonio, los actores han dado cuenta del gran amor existente entre ellos y, por supuesto, de la satisfacción que sienten de tenerse en sus vidas. En octubre de 2020, Forero redactó, por ejemplo, en su cuenta de Instagram:

“Tú eres la razón por la que todos los días despierto y lo primero que digo es “Gracias”, tu mi gran maestra que sin esfuerzo me motiva a observarme y acercarme a mí mismo cada día. Tú, mi gran ejemplo como persona, madre y artista. Tú, mi gran regalo en este camino. Te amo con cada respiro”.

Post en Instagram de Gary Forero. Foto: @garyforeroart

SEGUIR LEYENDO: