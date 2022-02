Carmen Villalobos habló de su experiencia con el covid-19: “El cuerpo queda muy apaleado”

Carmen Villalobos

Aunque en lo transcurrido de la pandemia por el covid-19 Carmen Villalobos no se había contagiado, probablemente tarde o temprano llegaría el momento en que se enfermara por el nuevo coronavirus y, de hecho, la actriz tuvo covid por primera vez durante este mes de enero. De este modo, desde sus Historias de Instagram la barranquillera puso el tema sobre la mesa para comentar de lo desagradables que fueron los síntomas para ella, algunos de los cuales siguen manifestándose en su cuerpo pese a que ya está negativa.

Además, su esposo, Sebastián Caicedo, también salió positivo, pero unas semanas antes que ella. La situación desembocó en que no pudieran pasar en conjunto las fiestas navideñas.

“Gracias a Dios estamos todos muy bien, pero ha sido bastante complicado porque imagínense que llegando de Miami en diciembre - ustedes saben que llegamos a mediados de diciembre - Sebas volvió a salir contagiado con covid, entonces 24 y 31 así distanciados... y justo Sebastián saliendo del covid, entré yo a tener covid. No me había dado, a Sebas ya le había dado, afortunadamente le fue súper bien, entre comillas, esta vez”, expresó Villalobos en sus redes sociales el lunes 31 de enero.

Posteriormente, la ahora también presentadora desplegó la lista de algunos de los síntomas que tuvo.

“No les puedo mentir, no han sido días fáciles, realmente ha estado bien maluco todo el tema de los síntomas ... Gracias a Dios la parte respiratoria nunca se vio comprometida, pero dolor de cabeza, fiebre, malestar general, eso de que no te quieres parar de la cama, insomnio, muy, muy mal... yo arrancaba proyecto, no he podido arrancar proyecto; afortunadamente ya salí negativa, ya cumplí con mis días de aislamiento. Les soy completamente honesta, no me siento al 100 por ciento, la energía está muy bajita, sigo teniendo dolor de cabeza, me sigo sintiendo regular, ahorita estoy yendo donde la doctora... que me va a poner un suerito post-covid, porque el cuerpo queda muy apaleado, muy débil”.

Carmen Villalobos habla de su primera experiencia con Covid

Carmen Villalobos, Sebastián Caicedo y los rumores de distanciamiento:

En un mundo protagonizado por las redes sociales, lo que se publique o se deje de publicar sonará por aquí y por allá de acuerdo con las interpretaciones que cada quien se haga al respecto. Por ejemplo, si las famosas parejas de la industria del entretenimiento nacional o internacional disminuyen la publicación de contenido juntos o simplemente lo dejan de hacer del todo, siempre habrá reacciones. En este caso, precisamente por este primer mes del año Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo fueron protagonistas de especulaciones sobre un distanciamiento – que algunos pensaron sería por problemas existentes en el matrimonio -, en vista de la ausencia de fotos juntos en redes y demás.

Ahora que la actriz comunicó lo de su primera experiencia con el covid-19, además de que su pareja – quien también se desenvuelve como actor – estuvo enfermo poco antes que ella, ya se puede concluir por qué durante este tiempo no pudieron estar tan cercanos.

Es de recordar que, el noviazgo de más de diez años de la pareja se convirtió en matrimonio en el año 2019.

