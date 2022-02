Koaj responde ante denuncia de una empleada por acoso sexual y laboral

Foto: Koaj

Una de las empleadas de Permoda LTDA, conocida comercialmente como Koaj, hizo una denuncia en redes sociales en la que acusaba a dos de los gerentes de la tienda de ropa de acosarla laboral y sexualmente. El caso de la presunta víctima, Juana Camila Pérez, se volvió viral en redes sociales y ha recibido el apoyo de miles de internautas.

Según comentó Pérez, los hechos sucedieron en 2019 cuando trabajaba como asesora comercial en el local del centro comercial Gran Plaza Bosa, en Bogotá, el cual era administrado por Brayan Smith Medina.

La exempleada explicó que después de que iniciara el aislamiento obligatorio, entre abril y mayo, el gerente la llamó para empezar a laborar a puerta cerrada. “En junio empezó a acosarme haciendo comentarios demasiado morbosos hacia mi cuerpo a lo cual yo lo ignoraba y le decía que me respetara”, dijo en la publicación en su cuenta de Instagram.

A pesar de que en repetidas ocasiones Juana Camila Pérez insistió en que dejara de hacer esos comentarios, “me trataba de coger del brazo para así con sus manos poder tocarme los senos y yo me soltaba”, escribió. La mujer aseguró que cuando le tocaba almorzar sola, Medina aprovechaba para acercarse a ella e intentar tocarla.

Si bien Pérez trataba de salir de esas situaciones, Brayan Medina siempre le recordaba que él era el gerente y que ella era una asesora. Frente a la ropa que usaba, “siempre utilicé mi dotación y a lo último ni me arreglaba para que él ya no me dijera nada”, agregó.

Juana Camila Pérez tuvo la oportunidad de dejar de trabajar al lado de Brayan Medina y terminó en el local del Centro Comercial Mercurio; sin embargo, vivió una situación de acoso laboral con el gerente de esta tienda, Bernardo Medina.

Según el relato de la exasesora, el 27 de diciembre de 2020 la joven empezó a tener síntomas de covid-19 y dio positivo para el virus. “Me dieron incapacidad por tres días y orden de aislamiento - explicó Pérez -. Le escribí al gerente y me dijo que no le importa, que solo puedo tomarme la incapacidad (...) o me iba a despedir”.

La mujer tuvo que trabajar en esas condiciones de salud e incluso, en una de las jornadas se agravó ante el virus, pero Medina no la dejó marcharse hasta 15 minutos antes de finalizar su turno laboral. “Yo me tomé mi aislamiento y cuando volví todo era un completo infierno. Esta gente me humillaba, no me dejaba ir al baño, me trataban mal y me amenazaban todo el tiempo con despedirme”, afirmó Pérez en su publicación y añadió que por el mal trato laboral empezó a tener problemas de salud.

Cabe recordar que la exempleada aseveró que el caso fue denunciado ante las directivas de la empresa, pero “no han hecho más que evadir los derechos de petición y reclamos que he realizado”. A su vez, inició un proceso legal en contra de la compañía con la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Trabajo y la Procuraduría General de la Nación.

Ante la historia de Pérez, varios exempleados de la compañía hicieron denuncias parecidas. Una de ellas fue la de Geraldine Roa, quien aseguró que fue víctima de acoso sexual en la tienda 532 del Paseo Villa del Río, en mayo de 2021.

Roa señaló al gerente de la tienda, Fabián Vega Perdigón, quien desde el principio “se comportó muy confianzudo”. “En diferentes ocasiones realizó comentarios poco apropiados incluso en una ocasión en frente de uno de mis compañeros dijo que si teníamos calor que nos quitáramos el buzo de dotación, pero con la única condición de que debíamos quedarnos sin nada”, explicó la joven.

La exempleada mostró su apoyo ante la denuncia de Pérez y afirmó que, “muchas chicas tenemos que soportar este tipo de acoso por no perder un empleo”.

La respuesta de Koaj

Este lunes 31 de enero Koaj emitió un comunicado con una respuesta formal referente a los casos denunciados en redes sociales. “Con un mandato claro por parte de las directivas de la compañía, se inició la revisión de casos, de los procesos internos que surgieron en el momento y de las acciones que vamos a implementar”, aseguró la compañía.

Además, indicó que ambos casos fueron atendidos con el reglamento interno que tiene la empresa, pero no fue posible solucionarlos.





