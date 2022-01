Flabián Londoño Bedoya, el colombiano que Gallardo tendrá en cuenta este año en River Plate

Flabián Londoño Bedoya, el colombiano que buscará debutar en el primer equipo de River.

Ante la posible salida de Julián Álvarez, el delantero que deslumbró en el fútbol argentino en 2021, Marcelo Gallardo estaría buscando quién lo reemplace en el frente de ataque del River Plate, y el colombiano Flabián Londoño Bedoya es uno de las primeros opcionados.

Entre el 10 y el 18 de enero el conjunto Millonario desarrollará su pretemporada en San Martín de los Andes, provincia de Neuquén, y el único convocado de la reserva por el Muñeco fue Londoño, dejando entrever que estará en el primer equipo este 2022.

El antioqueño de 21 años de edad ya había tenido la oportunidad de entrenar con el primer equipo siete meses atrás, en la gira de River en Orlando (Estados Unidos), incluso firmó contrato hasta 2024, que incluyó una cláusula de recisión de unos 25 millones de euros. El DT lo tuvo en cuenta dados los nueve goles en 15 partidos en el torneo de Reserva y, también, lo inscribió en la lista de buena fe de la Copa Libertadores.

Quienes alejaron del debut como profesional al cafetero fueron las afecciones en salud. Primero, el atacante sufrió un desgarro en el bíceps femoral de su pierna izquierda, y luego fue uno de los jugadores de la plantilla del club de Núñez diagnosticado con covid-19; por tanto, su poca regularidad.

Volvió a ser llamado por Gallardo pues en las dos últimas jornadas en la reserva, ya recuperado, anotó tres goles, doblete a Defensa y Justicia y uno a Atlético Tucumán, demostrando que su olfato goleador continúa intacto.

“Soy un centrodelantero (1,78 metros) que le gusta estar siempre dentro el área. Me gusta tirar muchas diagonales. Tengo buen juego aéreo y manejo los dos perfiles. Soy goleador. Me gusta jugar entre los centrales rivales y también pivotar”, dijo Londoño Bedoya cuando fue fichado por River en 2018, luego de que un ojeador lo llevó al club argentino desde el Club Deportivo La Mazzia, en Antioquia.

Ahora, con la oportunidad de entrenar con el conjunto de primera en River, puede que Londoño se sume a la lista de delanteros colombianos que han hecho vibrar a la hinchada, como Juan Pablo Ángel, Radamel Falcao García, Teófilo Gutiérrez y, hasta hace menos de un año, Rafael Santos Borré. De hecho, ya lo compararon con el Tigre, hoy delantero del Rayo Vallecano.

“Tengo varias cosas de él, como el juego aéreo y la ubicación en el campo. Saber que me dicen que soy el nuevo Falcao me llena de motivación. Quiero hacer una buena carrera y ojalá pueda ser un poquito como él, nada más”, sostuvo Flabián en una entrevista que concedió a As Colombia.

La posibilidad e jugar con Carrascal y Quintero

Existe la posibilidad de que Flabián Londoño debute en River con dos colombianos, Jorge Carrascal y Juan Fernando Quintero. El primero de ellos tendría ofertas de Atlético Mineiro, Monterrey y la Fiorentina, conforme con TyC Sports, aunque quien quiera contar con sus servicios tendría que pagar la cláusula de 20 millones de dólares.

El segundo, Juanfer, viajó este 5 de enero desde China a Colombia. En Argentina afirman que el lunes presentará exámenes médicos para firmar contrato con River Plate en condición de jugador libre. El volante creativo fue determinante en la Copa Libertadores 2018, cuyo partido de vuelta de la final, ante Boca Juniors, se disputó en el Estadio Santiago Bernabéu.

SEGUIR LEYENDO: