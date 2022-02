“Casi me desnuca”: la pesada broma que Jessi Uribe le hizo a Paola Jara

Foto: Instagram @jessiuribe3

La pareja de cantantes Paola Jara y Jessi Uribe, quienes han rendido a sus pies a los fanáticos de la música popular y a millones de seguidores a través de sus redes, dejaron ver un nuevo momento que enloqueció a los usuarios de la plataforma Instagram.

Paola y Jessi han causado varias risas y también despertaron un poco la preocupación de miles de seguidores luego de que la artista interprete de la canción ‘Usted no me olvida’ dejara ver la pesada broma que le hizo su prometido Uribe.

La conmoción empezó cuando en la cuenta oficial de Instagram de Paola Jara, en la que la intérprete de ‘Como si nada’ grabase con su celular el justo momento en el que estaba parada de cabeza como parte de su rutina de ejercicios habituales.

Al principio del vídeo se puede observar a la cantante Paola frente al lente de la cámara usando un ajustado atuendo deportivo, que resaltaba sus trabajada figura, luego poniéndose de cabeza y sosteniendo su peso con el cuello y brazos, fortaleciendo abdomen y resaltando piernas y muslos, pero luego de tan solo algunos segundos se observa a su comprometido Jessi Uribe, subiéndose en un soporte encima de Paola Jara, y apoyó sus piernas para tomar las de su pareja con un gracioso gesto.

En este instante la cantante empezó a decirle a Jessi que la dejara quieta puesto que le estaba preocupando la cabeza. Entre risas el cantante del éxito ‘Dulce pecado’ se bajó de su prometida.

Motivo por el que la cantante Paola Jara a la hora de compartir el vídeo con sus seguidores etiquetó a su pareja con la frase “Casi me desnuca este pelaito @jessiuribe3″. El corto vídeo en menos de 24 horas ha recibido mas de sesenta y seis mil reacciones de fanáticos enloquecidos con la broma de la pareja.

Tras el vídeo los fanáticos de la pareja han generado cientos de opiniones encontradas del juego de los cantantes, mientras a algunos les causa risa la broma otros indican la posibilidad de una grave lesión con movimientos como los que le hizo Jessi Uribe a Paola en la posición que se encontraban.

“Es peligroso ese ejercicio si no se sabe realizar, sufre la columna vertical con el tiempo vienen los síntomas, Hace años traté de hacer ese ejercicio y me lesioné la parte cervical de una forma horrible, No es apto para todo el mundo, se ve fácil pero no lo es y más con un riesgo como el te está haciendo correr Jessie” mencionó una usuaria alertada por la complejidad del ejercicio hecho por la cantante y la maniobra imprudente de su pareja.

Pero no todos los comentarios de los casi novecientos fueron de manera de reproche a esta broma, hubo otros que exaltó la jovialidad de la pareja de músicos: “Eso es gente amargada, no les pongan cuidado que ustedes se ven espectaculares riendo y haciendo reír, además no hay nada de malo en jugar con la persona que uno ama” dijo uno de los fanáticos de la pareja de músicos populares.

