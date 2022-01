Video: Con lágrimas en los ojos, Juliana Calderón se quejó del sistema de salud colombiano por presunta negligencia

La influenciadora se quejó en redes sociales del sistema de salud colombiano FOTOS: Instagram (@julianacalderon12)

En los últimos días, Yina Calderón generó todo tipo de reacciones al poner en marcha su plan de convertirse en ‘la primera Barbie humana colombiana’; sin embargo, ha presentado complicaciones de salud, motivo por el cual ha tenido que recurrir de nuevo a servicios médicos para tratarla, generando preocupación entre familiares y seguidores.

Sin embargo, ese no fue el motivo por el cual su hermana, Juliana, envió un fuerte llamado al sistema de salud colombiano a través de redes sociales. Exactamente, la también empresaria grabó en su cuenta de Instagram varias ‘InstaStories’ en las que se quejó de la falta de médicos especialistas, pues denunció que su tío requería con urgencia un cardiólogo para tratar un problema.

Con lágrimas en los ojos, Calderón expresó: “A mí me parece tan terrible que en un país como Colombia no se cuente con la salud. Llevamos toda una noche esperando a que un cardiólogo vea a mi tío”, y añadió que no le habían hecho los exámenes necesarios, por lo cual, según ella, si dejan pasar el tiempo sin tratarlo adecuadamente, “se puede morir”.

En el video mencionó la cuenta oficial del Ministerio de Salud, y escribió que aquella queja no fue solamente por el caso de su familiar, “sino por todos los colombianos que de pronto no cuentan con una medicina prepagada”.

Las historias, que ya no están disponibles en el perfil de Juliana, fueron replicadas por varias cuentas de entretenimiento como ‘Notifamosoos’ y allí varios usuarios no tardaron en mostrar concordancia con lo dicho por ella, pero las críticas no faltaron: mientras que unos dijeron: “Vergüenza deben darles mostrar cuanto se gastan en vanidad por la clínica costosa dónde está Yina y al otro día lloran porque esperan que la EPS trate al tío”; mientras otros escribieron réplicas como: “Esa es la realidad de este país, para los que verdaderamente somos pobres que no tenemos recursos para pagar clínicas privadas”.

A través de Instagram, la empresaria denunció presunta negligencia con un procedimiento que no le han realizado a si tío VIDEO: Vía Instagram (notifamosoos)

Así avanza la salud de Yina Calderón tras su maratónica jornada de cirugías

Hace muy pocos días la también DJ compartió en la cuenta que usa exclusivamente para mostrar la recuperación luego de sus procedimientos, una imagen donde muestra su diminuta cintura; y aunque ella insiste en que le extirparon una de sus costillas flotantes para llegar a su medida ideal, el cirujano Andrés Amariles, quien está a cargo de su transformación, afirmó que se trató de una técnica de cintura ‘tipo corset’, sin confirmar o desmentir lo afirmado por Yina meses antes de someterse a las operaciones.

Este tema ha generado tanta polémica que varios influenciadores emitieron su opinión; una de ellas fue Tatiana Murillo, quien acusó a la empresaria de las fajas de “mentirosa” y afirmar que ningún cirujano se atrevería a realizar las cirugías que ella tanto ha mencionado.

“Es obvio que está mintiendo, ¿con qué ética un cirujano va a hacer en un mismo procedimiento una pexia mamaria (que es súper delicada), la abdominoplastia (que es de las peores cirugías), la lipomarcación, el amarre de músculos y, aparte de eso, el retiro de costillas flotantes? ¡Era obvio que mentía! ¡Ningún cirujano haría eso!”, exclamó la modelo conocida como la ‘Barbie humana’.

En el video, Murillo también se refirió al hecho de que la empresaria de fajas quiera quitarle el título de la ‘barbie humana colombiana’, haciendo una comparación entre las cantantes Karol G y Yailin, la más viral y dando a entender que ella es como la cantante paisa

