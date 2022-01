Sebastián Montoya cerró la segunda fecha de la Fórmula Regional Asiática con un nuevo podio

Sebastián Montoya suma dos podios en las primeras dos jornadas de la Fórmula Regional Asiática. Foto: Instagram @sebasmontoya58

El piloto colombiano, Sebastián Montoya (Mumbai Falcons India Racing), completó este domingo la segunda fecha del Campeonato Asiático de Fórmula Regional (FRAC), que se llevó a cabo en el Autódromo de Dubai (Emiratos Árabes Unidos).

El fin de semana inició de gran manera para el hijo de Juan Pablo Montoya, quien conquistó la pole position para la primera válida con un tiempo de 1:34:335, superando por apenas milésimas al francés Hadrien David. Desde el comienzo de la carrera, el piloto europeo presionó al colombiano, superándolo en la segunda vuelta tras un movimiento por el exterior.

‘Montoyita’, como también es conocido, pudo defender su lugar entre los mejores y terminó en el tercer puesto. Para su mala fortuna, la ronda terminó con el coche de seguridad por un accidente en el cierre. El resultado, además de representar su segundo podio en el certamen, le servía para subirse en la cima del campeonato de pilotos; sin embargo, en los otros heats no podría mantenerlo.

“Fue un buen día en general con pole position y un podio en la primera carrera, en la que nos faltó un poquito de velocidad. El primero estaba muy rápido, pero luchamos muy duro. Al final nos faltó muy poco para pasar al segundo lugar, sobre todo por el safety car que nos complicó, pero estoy muy contento con los resultados, estamos liderando el campeonato, no es todo el campeonato pero se siente rico liderar, y mañana [domingo] vamos con todo para seguir mejorando”, sostuvo en declaraciones recogidas por la escudería Claro-Telmex-Telcel, de la cual forma parte.

Sebastián Montoya fue tercero en el ‘heat’ uno. Fórmula Regional Asiática 2022 (fecha 2). Foto: escudería Claro-Telmex-Telcel

Las dos últimas válidas se irían con las manos vacías para Sebastián, ya que no pudo sumar puntos. En la segunda, el colombiano debió retirarse de manera anticipada, luego de sufrir un contacto en el comienzo: “La primera vuelta fue un poco de desastre, nos echaron para atrás, luego estábamos remontando y un contacto con un piloto nos terminó la carrera temprano, pero la peleamos muy bien”.

Mientras que en la ronda decisiva el problema fueron los frenos, por lo que Montoya no se sintió cómodo en pista. Las clasificaciones establecieron un puesto 14º, con lo que el corredor ‘Cafetero’ salió del podio en la general del certamen. “En la última carrera íbamos muy rápido, honestamente el carro se sentía muy bien y a algunas gentes no le gustó, nos trataron de echar afuera pero no nos rendimos. Después, cuando estaba recuperando las posiciones, peleando por el podio, tuve un problema con los frenos y desde ahí sólo fue tratar de terminar la carrera más que todo”, concluyó al mencionado equipo.

Recordemos que en la primera fecha de la Fórmula Regional de Asia, Sebastián había conseguido su primera victoria en los monoplazas, tras haber estado muy cerca el año pasado en la Fórmula 4 italiana (nueve podios). Esta jornada inició en el segundo puesto de las clasificaciones, no obstante, el no poder sumar en dos válidas le implicaron descender a la sexta casilla.

El gran dominador del fin de semana fue Hadrien David, quien consiguió el triunfo en el primer y segundo heat. Entretanto, Arthur Leclerc, hermano de Charles, también consiguió su primera conquista en la válida dos y asumió el liderato del campeonato.

La próxima fecha de la competición tendrá lugar el fin de semana del 5 y 6 de febrero, nuevamente en el Autódromo de Dubai.

Clasificaciones tras la 1º fecha:

1. Arthur Leclerc (MON) - 73 puntos

2. Hadrien David (FRA) - 64 puntos

3. Isack Hadjar (FRA) - 61 puntos

4. Gabriele Miní (ITA) - 55 puntos

5. Pepe Martí (ESP) - 54 puntos

6. Sebastián Montoya (COL) - 53 puntos

