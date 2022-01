Daniel Quintero y Sergio Fajardo: no paran las pullas de lado y lado por Hidroituango

Daniel Quintero a la izquierda. Foto: Colprensa - Álvaro Tavera Sergio Fajardo a la derecha. Foto: EFE/José Méndez/Archivo

Desde que la Contraloría General de la República anunció, el pasado viernes 28 de enero, la culminación del proceso de responsabilidad fiscal por el caso de Hidroituango, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero y el exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, cazaron una pelea en redes sociales.

A través del Auto No. 0104, firmado por la Contralora Delegada Intersectorial. No. 9 de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, Juliana Velasco Gregory, se conoció que Sergio Fajardo, y otros funcionarios implicados en el daño patrimonial de 4,3 billones de pesos en el caso Hidroituango, quedaron libres de dicho proceso, tras el pago por parte de las aseguradoras.

La decisión fue celebrada por Fajardo, quien a través de sus redes sociales aseguró que todo fue un “montaje” y que con esta decisión, la Contraloría aceptaba que él no tenía responsabilidad fiscal.

“El montaje de Hidroituango se cae: la Contraloría acepta que no tengo responsabilidad fiscal, levantó medidas cautelares y cerró el proceso. Los recursos de Antioquia están a salvo. Se hace justicia. La verdad y la decencia siempre salen adelante aunque a veces se demoren (años)”, escribió Fajardo en su cuenta de Twitter.

Ese habría sido el trino que desató el rifirrafe con el alcalde de Medellín, quien no tardó en responder a la publicación, recordando que el proceso se cerró gracias al pago de las pólizas por parte de las aseguradoras y no porque el ente de control haya encontrado que los 26 involucrados no fueran responsables.

“Aclaración: Fuiste condenado como responsable por Hidroituango. Acuerdo de Aseguradoras, Contraloría y EPM hizo que no tuvieras que pagar tu condena. Deberías dar las gracias. No todos los colombianos tienen tantos beneficios cuando la embarran”, le respondió Quintero a Fajardo.

En la mañana de este sábado, la contienda en las redes sociales continuó con un nuevo trino que publicó el alcalde de Medellín. Se trata del titular de una noticia con una cita de Fajardo que fue modificada para cambiarle el sentido.

Sobre ese nuevo trino, Sergio Fajardo no calló. El también exalcalde de Medellín volvió a negar su responsabilidad en el caso de Hidroituango pero además señaló de corrupto al gobierno de Quintero.

“Ni responsable, ni condenado. Lo que sí es cierto es que Medellín está sufriendo una destrucción deliberada por culpa de la corrupción como forma de gobierno. Con cortinas de humo quieren ocultar lo que hacen. Mentira tras mentira se van enredando, y Medellín va pagando”, se lee en la publicación.

Finalmente, Daniel Quintero se sacó la espina asegurando que Fajardo espera que se le perdonen los errores que cometió respecto a las fallas de Hidroituango, pero además aprovechó para tocar el tema de su revocatoria, indicando que lo que quieren es sacarlo del cargo por haber revelado la verdad sobre lo ocurrido con el megaproyecto.

“Qué puede ser más grande en este señor: El ego por el que cree que debemos perdonarlo a él y a sus amigos por Hidroituango, o el cinismo con el que promueve de la mano del uribismo una revocatoria para sacar al alcalde que reveló la verdad”, escribió el alcalde Daniel Quintero en su cuenta de Twitter.

