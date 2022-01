Video: “Se va una, pero llega la otra”, La Liendra confirmó el regreso de su cuenta oficial

La Liendra. Foto: Instagram @la_liendraa

A comienzos de octubre, Mauricio Gómez mejor conocido como La Liendra hacía una fuerte revelación en su cuenta de Instagram alterna, mensaje que fue replicado por portales de entretenimiento que rápidamente viralizaron la situación por la que estaba pasando el pereirano con su cuenta oficial que hasta ese momento sumaba más de 6 millones de seguidores.

“Voy hacer rápido y concreto. La verdad ni se que pasó liendritas, simplemente un día me levanté y ya no estaba mi cuenta, me la quitaron por segunda vez. Tengo dos opciones en estos momentos de mi vida: tratar de recuperarla y quedarme pegado en el problema o continuar con mi vida y decidí continuar con mi vida, creo que es lo que quiero venirles hablar hoy a ustedes de verdad”, manifestó Gómez.

Y así duró los últimos meses de 2021 e inicios de 2022, pues todo su contenido fue transmitido a través de su cuenta alterna que finalmente fue desactivada este jueves 27 de enero. Sin embargo, el viernes 28 de enero en horas de la tarde confirmó por medio de sus ‘InstaStories’ que la cuenta @la_liendraa había retornado con su característico grito “Liendritas”.

“Gracias Dios. No me la esperaba, me quitaron la cuenta de Mauro Gómez, yo dije ‘paila perro, ni La Liendra ni Mauro Gómez’. ¿Me extrañaron? La extrañé mucho, que felicidad la que tengo, ya no tenía fe de nada”, expresó el pereirano en su recién regresada cuenta oficial.

Agregó que por cuenta de este cierre tan extenso, perdió demasiado dinero y debió también regresar una considerable suma porque no podía hacer publicidad como tradicionalmente venía ejecutándolo.

“Todo vuelve, con o sin cuenta iba a seguir. Le hablé a todo el mundo y todos me decían que no y vean aquí estoy de nuevo, gracias Dios, devolví plata, perdí negocios, ustedes no saben todo lo que me pasó pero di la cara y aquí estoy”, puntualizó el influenciador.

Asimismo, destacó que siempre ha actuado bien en su vida y ha obrado bien para que lo que ocurrió se quedara así sin poder tener una solución efectiva al retorno de su cuenta.

“Puede que no le caiga bien a todo el mundo pero siempre trato de ser un man correcto, para que en estos momentos pasen cosas como esta. Necesitaba yo una buena noticia”, estallando en lágrimas recordando los difíciles momentos que ha vivido en estos últimos tres meses.

Aquí el video completo de La Liendra :

El generador de contenido llevaba tres meses intentando recuperar el acceso a su cuenta de la cual dependían distintas personas

Otra de las publicaciones que compartió el pereirano fue un carrete de imágenes que contiene un video en la que expresa toda la alegría que le ha provocado el retorno de su cuenta oficial con un cartel sobre un tablero que cita: “Liendritas volvimos”.

Tomada de Instagram @la_liendraa

Las imágenes ya superan los 143.000 ‘me gusta’ y más de 2.700 seguidores que han depositado sus comentarios que expresan la felicidad que sienten por el retorno oficial del generador de contenido a su cuenta de Instagram, además de un mensaje de su novia Dani Duke.

“Mereces el mundo entero ❤️ eres la persona más noble, honrada, leal, trabajadora y con el corazón más grande que conozco 🚀. A LA GENTE BUENA LE PASAN COSAS BUENAS. Te quiero exagerado novio MÍO”, escribió Duke en la publicación de Mauricio Gómez.

Otros que han celebrado el retorno del influenciador son La Segura, Andy Rivera, Marcela Reyes, Daiky Gamboa y El rey de las extensiones.

