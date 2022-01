El 60% de los colombianos tiene fetiches sexuales: estos son los más comunes

Bondage, uno de las elecciones fetiches más comunes

Experimentar en la vida sexual se ha convertido en un tema cada vez más conversado entre las parejas y las personas solteras que mantienen encuentros sexuales sin compromiso. Dentro de las nuevas formas de disfrutar de un encuentro sexual se han encontrado tendencias y fetiches que cada vez son menos ‘tabú' y se hacen más deseados por las personas.

Según el diccionarios de la Real Academia Española, el fetichismo es una “desviación sexual que consiste en fijar alguna parte del cuerpo humano o alguna prenda relacionada con él como objeto de la excitación y el deseo”. Aunque esta definición se queda un poco corta, lo cierto es que la persona que tiene un fetiche sexual tiene una fijación sexual en un objeto o acto específico que es absolutamente necesario para su gratificación sexual.

Aunque en la mayoría de casos se habla de alguna fijación por una parte del cuerpo propio o de la pareja, ciertamente muchos de los fetiches implican objetos que no son necesariamente sexuales, como zapatos, ropa de cuero o cierto tipo de ropa interior. Pero también acciones como los juegos de roles, la dominación, o hasta tener relaciones en un lugar público.

Recientemente, la aplicación móvil para citas extramatrimoniales Gleeden, que tiene más de 16 mil usuarios registrados en Colombia, realizó un estudio para definir si los colombianos son fetichistas. Los resultados de los 16.450 usuarios encuestados entre el 20 y 28 de noviembre de 2021 determinaron que, en efecto, los colombianos son fetichistas y cumplirlos será una de las principales tendencias sexuales del 2022.

La salud sexual es un estado de bienestar físico, mental y social en relación con la sexualidad (Shutterstock)

En total, el 60% de los encuestados aceptaron que tienen fetiches sexuales, de ellos el 80% fueron hombres. Sin embargo, el 86% de los colombianos encuestados aseguraron estar a favor de los fetiches sexuales, aunque solo el 9% aseguró haber cumplido con todas sus fijaciones sexuales, mientras que el 67% dijo que solo han realizado alguna fantasía sexual.

Uno de los datos más relevantes es que el 21% de las personas consultadas por Gleeden aseguraron que, dentro de sus propósitos del año 2022, esperan cumplir con sus fetiches sexuales.

Dominación, voyeurismo y exhibicionismo, algunos de los fetiches más comunes en los colombianos

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, ¿cuáles son los fetiches sexuales que más tienen los colombianos? Pues según los resultados, al 31% del público nacional le interesa, especialmente, el fetiche conocido como voyerismo o voyeurismo el cual consiste en exitarce al observar a una persona o grupo de personas desnudas, desvistiéndose o en una actividad sexual.

Cabe resaltar que, en estos casos, las personas que se observan normalmente están desprevenidas o no están consientes de que las están observando. Además, en la psicología se habla del transtorno de voyeurismo catalogado como enfermedad mental, pero según el manual MSD para profesionales, en este caso las personas actuan sobre los impulsos y fantasías voyeuristas sin el consentimiento de la otra persona. “El deseo de observar a los demás en situaciones sexuales es frecuente y no es anormal en sí mismo ... Cuando el voyeurismo es patológico, los voyeuristas pasan un tiempo considerable buscando oportunidades para mirar, a menudo a expensas de no cumplir con las responsabilidades importantes en sus vidas”, detallan.

Por otro lado, el 30% de los colombianos encuestados en el estudio de Gleeden manifestó que su fetiche sexual es la dominación. En este caso, este fetiche consiste también en una práctica erótica en la que una persona adopta el rol dominante en la relación sexual e impone su voluntad y deseo sobre la otra persona que tiene el rol de sumiso.

Dakota Johnson Cincuenta Sombras de Grey. Imagen de archivo

Cabe resaltar que la dominación hace parte de uno de los fetiches más comunes conocido como BDSM, el cual tiene diferentes variantes y se hizo muy popular con los libros y películas de ‘Cincuenta Sombras de Grey’. Es importante que, en ambos casos, la dominación debe ser consensuada por la persona que tomará el papel de sumiso.

En tercer lugar está el exhibicionismo con 18% de preferencia y, en este caso, es importante recalcar que fueron las mujeres las que manifestaron su preferencia por esta práctica.

Dentro de esta parte, el estudio hizo algunas preguntas con referencia a un fetiche sexual que está en tendencia en el mundo recientemente, el cuckolding, el cual consiste en el acuerdo de que una persona de una pareja tenga un encuentro sexual con un tercero y luego le cuente los detalles a su pareja, o que esta otra sea un observador del acto sexual.

Con respecto a esto, los más de 16 mil colombianos encuestados tuvieron opiniones bastante interesantes para demostrar los cambios que han surgido en las relaciones amorosas a lo largo de los tiempos. En primera medida los encuestados debían ponerse en el papel de la persona que observa o escucha cómo su pareja tiene un encuentro sexual con un tercero.

El 52% aseguró que no se atrevería a esta práctica sexual, mientras que un 32% estaría dispuesto y el 16% aseguró que lo haría solo si su pareja se lo pide expresamente.

Imagen de referencia

Sin embargo, cuando el papel se invierte y se cuestionó si la persona estaría de acuerdo con tener un encuentro íntimo con otra persona mientras su pareja mira, los resultados fueron diferentes. En este caso, el 43% respondió afirmativamente sin dudarlo, mientras que el 30% manifestó estar dispuesto si su pareja lo pide y solo el 28% lo rechazó totalmente.

Aunque muchas personas consideran esta práctica como una infidelidad, el 88% de los encuestados manifestó que, mientras la pareja esté de acuerdo con ello, no hay engaño. De hecho, el 47% de los encuestados agregaron que estarían interesados en hacer un intercambio de parejas y el 14% que ya ha realizado estas practicas.

