Marcela Reyes defendió su decisión de casarse con B King

A principios de diciembre de 2021 el noviazgo de Marcela Reyes y B King se convirtió en un compromiso matrimonial. Sin embargo, aunque seguramente muchas personas – entre familiares y amigos – habrán celebrado este nuevo estado de su relación sentimental, otras simplemente han expresado desacuerdo y, por ejemplo, por estos días un usuario menospreció al cantante urbano haciéndole llegar a la DJ – vía redes sociales – la solicitud de: “No te cases con ese pelaíto, te mereces un hombre mejor”.

Enseguida, la también empresaria dio cuenta con su respuesta de que el amor no se trata de riquezas o lujos y desplegó sobre la mesa todos los puntos que para ella son realmente importantes en cuestiones de amor.

“¿Por qué decir que me merezco algo mejor? ¿porque no es dueño de yates, de avión privado, porque no me ha llevado a Dubái y me ha regalado una cartera Louis Vuitton allá? es que en Colombia subestimamos el amor y para mí el amor es estabilidad, comprensión, apoyarnos, que me amen a mi hijo, que me amen a mí”, aseveró la DJ desde sus Historias en Instagram.

Es de recordar que, anteriormente la paisa ya había vivido la experiencia del matrimonio con DJ Exotic (Daniel Alejandro Salinas) y, en lo corrido de su relación también fueron padres, Valentino es su hijo. Sin embargo, la historia sentimental de los DJ desembocó en un punto final por causa de una infidelidad de Salinas.

Ahora, en cuanto a su boda con B King, ninguno de los dos ha ampliado la información sobre la fecha en que podría realizarse, si es que ya la tienen seleccionada en el calendario.

Más allá de hablar sobre su propia historia sentimental, la DJ también ofreció algunas palabras respecto de lo que piensa sobre el nuevo noviazgo de Anuel AA – quien durante tres años salió con Karol G, ambos comunicaron el término de su historia en abril de 2021 – que ahora tiene por protagonista de su vida amorosa a Yailin La Más Viral, dominicana que también se desempeña artísticamente como cantante urbana.

“Supongamos que Yailin se metió en la relación de Karol G y Anuel, pienso que Anuel es un bruto porque se dejó llevar por una mujer que se ve que tiene talento solo pa’ menear el culo y sacar la lengua, he dicho... Ahora, supongamos que se metió con ella estando soltero, hay que entenderlo, es que después que dejan a una mujer trabajadora, eficaz, audaz (me identifico con Karol G) les queda muy duro ponerle reemplazo a uno... Mensaje directo y contundente para Yailin: mami si usted me está viendo, yo le recomiendo que no se aparezca en Colombia porque donde la vean acá mami, la linchan”.

Posteriormente, el jueves 27 de enero la paisa – nuevamente desde sus redes sociales – comentó de la viralización de sus palabras en República Dominicana, desde donde aparentemente se le expresó por parte de ciertas personas la molestia que se sintió con lo dicho por ella sobre Yailin La Más Viral. Ante este panorama, Marcela Reyes destacó entre sus disculpas que “mi intención nunca fue promover la violencia, ni tampoco que se sintieran agredidos, lo hice en un modo sarcástico”.

