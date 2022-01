“Machista bravucón” y “prostituta ambulante”: así fue el enfrentamiento entre Rodolfo Hernández y Roy Barreras

“Machista bravucón” y “prostituta ambulante”: El enfrentamiento entre Rodolfo Hernández y Roy Barreras.

El escándalo que han desatado en las últimas horas Rodolfo Hernández y Roy Barreras, se inició luego de que el senador, quien aspira a repetir curul por el Pacto Histórico, publicará un montaje en su cuenta de twitter, que ha sido usado para tratar de desprestigiar a Hernández.

“Se dio cuenta a tiempo. Él es el plan D de Uribe. El plan ‘D’ de Desesperados”, manifestó Barreras en Twitter, al compartir la imagen, en la que supuestamente el medio de comunicación Blu Radio señalaba: “El poderoso estratega de Rodolfo Hernández lo abandona por recibir apoyo de Uribe”.

Sin embargo, al conocer que era una imagen falsa, él procedió a retirarla de su red social. Sin embargo, esto no se quedó ahí, pues este viernes, frente a lo dicho por el senador, el precandidato en entrevista con Semana aclaró lo sucedido y agregó unas fuertes palabras para referirse a Barreras.

Hernández, contó que el afamado estratega y asesor español, Víctor López, no hace parte de su campaña, pero que este sí los buscó para ofrecerle sus servicios de asesoría de imagen en los meses siguientes a la primera vuelta presidencial.

El precandidato le contó a Semana que efectivamente hablaron del tema, en donde López le explicó qué consistía el asesoramiento que brinda su empresa, pues este se destaca por estar detrás las campañas de presidente como Nayib Bukele, mandatario del El Salvador, además de la ofrecida en su momento al expresidente de España, Mariano Rajoy.

Pero, Hernández decidió no aceptarlo, pues manifestó que desde hace años trabaja con dos estrategas que le ayudaron en su paso por la alcaldía de Bucaramanga y qué con ellos continuará su camino para conquistar la presidencia.

“Yo vengo trabajando desde 1994 con Hugo Vásquez y Guillermo Meque, dos argentinos que nos han dado magníficos resultados como los que se produjeron durante mi Alcaldía de Bucaramanga. Ellos son nuestros estrategas”, dijo Rodolfo al medio bogotano.

Además, explicó que para él no fue viable la cotización que le entregó el reconocido asesor, pues manifestó que su campaña no está financiada por nadie más y pagar una suma extraordinaria no es lo que tiene pensado.

“Víctor le agradecemos mucho, pero esta campaña no está en condiciones de pagar ese monto porque no recibe plata de nadie ’, contó Hernández, quien agregó: que pagar millón de dólares por su asesoría no es algo que esté dispuesto hacer.

“¿Cuatro meses y un millón de dólares? No”, expresó el precandidato.

Frente a esta confusión, en la que cayó el senador Roy donde lo criticó por la supuesta alianza con el asesor, Hernández se defendió y manifestó:

“Roy es un mentiroso redomado como siempre. Él ha estado con los últimos cuatro, cinco gobiernos, es una prostituta ambulante, entonces, no es raro que él invente todo lo que sea simplemente para generar ruido en mi contra, pero mientras hable en mi contra más votos voy a sacar porque la gente sabe que él es lo que dice: una prostituta ambulante”, señaló Hernández en su defensa.

Además, agregó que no le inquieta lo que pueda decir Barreras acerca de él. “Me preocupa un comentario de un periodista, de un medio de comunicación, de un académico importante, pero que lo diga Roy, no. No tiene importancia. Ustedes saben quién es él, una prostituta ambulante por todos los partidos para lograr nichos de poder y luego traicionar a los electores”.

Tras dichas declaraciones, Roy Barrera citó la entrevista de Semana en su cuenta de Twitter y respondió a los adjetivos expresado por Hernández.

“¿Qué tienes contra las prostitutas Rodolfo? Las prostitutas ambulantes son mujeres humildes que se humillan por sobrevivir. las maltratan, las matan, la pobreza las obliga a caminar las calles buscando desconocidos que las humillan con su dinero como Rodolfo el machista bravucón”, respondió el aspirante a una plaza en el Congreso.

