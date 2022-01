Fuerte golpiza se llevó delincuente que intentó robar una peluquería de Bucaramanga

Fuerte golpiza se llevó delincuente que intentó robar en peluquería de Bucaramanga. Captura de pantalla.

“Fue por lana y salió trasquilado”, indicó Javier Castilla, propietario de la barbería Anti Salón, ubicada en la carrera 35 con calle 52 de Cabecera en la ciudad de Bucaramanga, ante el intento de atraco que este jueves logró frustrar junto con sus trabajadores.

En una reacción rápida, Castilla, le contó a Caracol Radio que él logró arrebatarle el arma al ladrón, y posteriormente, varios hombres que se encontraban en la peluquería detuvieron con golpes al delincuente.

“Él pregunta creo que por un corte, entonces le decimos que puede seguir, pero él se me acerca inmediatamente me encañona en la cintura y me dice: páseme todo lo que tiene. Yo le miro la cara, veo que es alguien desconocido, luego veo el arma y me fijo que el arma no es de verdad, sino de fogueo o traumática, entonces la reacción mía es cogerle las manos y apretarlas muy duro hasta que soltó la pistola, ahí llegan los barberos y otras personas, lo acorralamos en una esquina del negocio, hasta que llegó la Policía”, contó el propietario del negocio a la emisora.

“Tenía acento extranjero. Él me manifiesta que tiene cuatro hijos y eso no es justificación. Yo le dije que si tenía hijos pues que trabajara”, dijo Javier, luego de que lograron reducir al hombre.

El video, que circula por redes sociales, fue dado a conocer por el mismo propietario del establecimiento comercial, en el cual desde su cuenta de Instagram señaló:

“Esto es lo que vivimos en Bucaramanga los empresarios en algunos sectores de la ciudad, hago un llamado a las autoridades y a la ciudadanía para que exijamos seguridad y nos cuidemos”, manifestó Castilla en la red social.

Cámaras de seguridad captaron el momento en el que propinan golpiza a sujeto que ingresa a robar a una barbería en Bucaramanga.

Asimismo, en otra publicación, agregó otros videos captados por otra cámara de seguridad, donde se muestra la posterior llegada de las autoridades que retuvieron al ladrón.

“Aquí mostramos cómo el trabajo en equipo es posible. En estos momentos donde todo se sale de las manos, tenemos que estar alerta de todo lo que puede llegar a suceder. Necesitamos que nuestros dirigentes municipales y departamentales analicen estas situaciones y nos brinden seguridad en la ciudad. A continuación anexamos otros momentos de lo que sucedió el día de ayer”, publicó el comerciante.

En medio de la captura, las autoridades que llegaron al lugar de los hechos, constataron que el ladrón no delinque solo, pues mientras este intentaba cometer el hurto, un presunto cómplice lo estaba esperando a la afueras del local en una motocicleta, pero al ver la golpiza que sufría su compañero, este huyó del lugar.

Ante este frustrado caso de hurto, el coronel José Óscar Jaramillo, subcomandante Policía Metropolitana de Bucaramanga, recordó que es importante no tomar justicia por mano propia, para evitar problemas jurídicos y mejor acudir a las autoridades encargadas de hacer el respectivo procedimiento.

Frente al hurto, el alto mando de la Policía, informó que “se procedió a dar captura al sujeto, de 24 años de nacionalidad extranjera, que intentaba cometer un atraco en el establecimiento comercial abierto al público”.

Capturan a ladrón que intentó robar en una reconocida peluquería de Bucaramanga. Foto: Policía Nacional del Colombia.

El oficial agregó que “este sujeto portaba un arma traumática, pero gracias a la acción de la comunidad y a la reacción oportuna de la Policía, logramos la captura y poner en uso de buen recaudo este delincuente, continuamos con nuestros operativos y es una constante diariamente, siete días en brindar seguridad a la comunidad de Bucaramanga”.

De acuerdo con la comunidad de este sector, en los últimos meses, la zona comercial del barrio Cabecera viene siendo azotado por la delincuencia, pues se han presentado constantemente reportes de atracos y raponazos, razón por la que piden mayor presencia de la Policía y judicialización de los delincuentes, pues a pesar de ser retenidos, estos nuevamente salen a las calles a seguir delinquiendo.





