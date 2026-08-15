Ingeniero contó cómo se vivió el terremoto desde una de las cabinas del Megacable de Pereira: “Cuéntenos a qué hora nos van a sacar”

Pereira, junto a Armenia (Quindío), Cali (Valle del Cauca), Manizales (Caldas) y Quibdó (Chocó) son las ciudades capitales más afectadas en Colombia por el terremoto de 7,4 que se reportó la mañana del lunes 10 de agosto de 2026 - crédito Luis Acosta / AFP

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Un ingeniero mecánico que quedó atrapado durante seis horas en una cabina del Megacable de Pereira durante el terremoto del 10 de agosto de 2026 en Colombia relató que el sismo detuvo el sistema en el aire, desalineó una polea, golpeó a varios pasajeros y dejó a 121 personas suspendidas en distintas cabinas mientras la ciudad permanecía colapsada.

Hernando Parra contó en Blu Radio que el movimiento fue tan fuerte que, desde la cabina, vio daños en edificios y polvo sobre varios sectores urbanos. Pensó que el rescate tendría que hacerse con cuerdas y escaleras.

La emergencia comenzó a las 7:34 a. m., cuando la cabina se desplazaba entre las pilonas dos y tres, tras salir de la estación Parque Olaya hacia la estación Terminal. Según Parra, primero sintieron una oscilación vertical y luego un balanceo pendular que hizo creer a los ocupantes que la puerta podía abrirse.

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Varios ciudadanos quedaron atrapados en el Megacable de la ciudad de Pereira - crédito Alcaldía de Pereira

Parra informó que en su cabina viajaban ocho personas; luego detalló que el grupo estaba compuesto por dos hombres y cuatro mujeres. En medio de los sacudones, una mujer se golpeó la cabeza y otro pasajero sufrió una lesión en una pierna, mientras él y otros ocupantes terminaron con hematomas leves.

La calma, según Parra, dependió de la comunicación telefónica con un trabajador del sistema, que les informaba cada 15 o 30 minutos sobre las maniobras que se realizaban. Esa secuencia evitó que la desesperación escalara en la cabina.

Hernando Parra explicó que logró contactar al ingeniero Sebastián Vargas, empleado del Megacable, y que a través de él recibió reportes sobre la revisión de cada pilona. “Hermano, cuéntenos a qué hora nos van a sacar. Esta persona acá están desesperadas, cuéntenos”, recordó que le dijo mientras seguían suspendidos.

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Según su relato, la maniobra no consistía solo en evacuar pasajeros, sino en revisar los apoyos donde van los rodillos y volver a encarrilar el cable para reanudar el desplazamiento de la cabina hasta la estación Terminal. Esa tarea comenzó cerca de la cuarta hora, cuando vio subir a seis integrantes del personal técnico a la pilona tres, la más próxima al lugar donde estaban detenidos.

Parra informó que en su cabina viajaban ocho personas; luego detalló que el grupo estaba compuesto por dos hombres y cuatro mujeres. En medio de los sacudones, una mujer se golpeó la cabeza y otro pasajero sufrió una lesión en una pierna, mientras él y otros ocupantes terminaron con hematomas leves - crédito Alcaldía de Pereira

Parra señaló que los operarios llevaron polipastos y equipos eléctricos y mecánicos para recolocar el cable sobre los rodillos. También afirmó que ese cable, en el tramo entre pilonas, puede pesar cerca de seis toneladas, lo que muestra la complejidad de la operación.

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Durante la entrevista con el medio de comunicación, Parra describió una escena de deterioro urbano visible desde la altura. Aseguró que alcanzó a ver afectaciones en el edificio de la gobernación de Risaralda, colapsos parciales en viviendas del barrio Belalcázar y daños en torres del sector de La Lorena. “Veíamos cómo sufría la ciudad este momento tan difícil que estamos viviendo”, dijo. Mencionó una nube de polvo que, según su testimonio, se extendía por distintos puntos de Pereira mientras la cabina seguía balanceándose.

El ingeniero explicó que la apertura de la puerta fue una de las amenazas que más inquietó a los ocupantes. Después, en contacto con los técnicos, le informaron que era imposible que esa puerta se abriera por completo, lo que descartaba que los pasajeros salieran expulsados al vacío.

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El personal de emergencias trabaja en el lugar donde se encuentra un edificio dañado tras un terremoto, en Pereira, Colombia, 11 de agosto, 2026 - crédito Luisa González/Reuters

Parra afirmó que, de acuerdo con la información que recibió del personal del sistema, en el momento del sismo había 121 personas en cabinas del Megacable. Ese dato amplía el alcance del episodio: no se trató de una sola cabina inmovilizada, sino de una red detenida con decenas de pasajeros a bordo.

Dijo que desde su posición apenas alcanzó a distinguir otra cabina en la que viajaban dos personas, que optaron por acostarse para esperar. En la suya, la falta de espacio impedía incluso estirarse mientras transcurrían las horas.

Relató que, ya en tierra, pudo ver a familiares buscando a quienes habían quedado atrapados. La congestión en la ciudad era tal que el personal técnico tuvo que movilizarse en moto para trasladar los equipos necesarios hasta el lugar de la maniobra.

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Parra aseguró que antes de ver avanzar esa operación creyó que el rescate lo harían los bomberos con sogas y escaleras. Vargas le comentó que en otras zonas del país, durante el mismo movimiento, hubo pasajeros en cabinas que solo pudieron ser rescatados hacia las 6 o 7 de la noche, cerca de 12 horas después del terremoto.