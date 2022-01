El actor Daniel Brühl, del Universo Marvel, sorprende con su visita a Cartagena

El actor hispanoalemán Daniel Brühl durante una entrevista concedida a Efe. EFE/ Fernando Alvarado

Este viernes 28 de enero se confirmó la llegada del actor de origen español/alemán Daniel Brühl a la ciudad de Cartagena, lugar donde se realiza el evento más importante de literatura, en el que los pensamientos y expresiones artísticas cumplen una cita desde el 27 hasta el próximo 30 de enero.

Ante el revuelo que causó la noticia de la presencia del destacado actor en tierras cartageneras, Daniel Brühl intentó pasar desapercibido por el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez, pero no le fue posible y el primer medio en obtener a exclusiva de su llegada fue El Universal.

Cabe destacar que en esta oportunidad el evento cuenta con más de 180 invitados de cerca de 20 países, un espacio en el que se invita a reflexionar sobre las producciones audiovisuales, así como de democracia, el cambio climático, entre otros temas de interés.

Tomada de Twitter @hayfestival_esp

“Siempre he sentido que la multicultura es un don, siempre se lo he agradecido mucho a mis padres, eso amplió mis alcances para convertirme en actor porque desde el principio quise superar fronteras’. Daniel Brühl y la idea de romper fronteras desde #HayCartagena22 @gi_bogota”, compartieron en las redes sociales del festival.

El artista europeo, de 43 años, llegó al corralito de piedra para conversar con Juan Gabriel Vásquez. El Hay Festival lo describe como “uno de los actores más célebres del cine alemán, que ha incursionado en el cine de Hollywood con películas como ‘Bastardos sin gloria’, dirigida por Quentin Tarantino; ‘Bourne: El ultimátum’, junto con Matt Damon; o ‘Capitán América’, donde interpreta el personaje de Marvel Helmut Zemo”.

Tomado de Twitter @hayfestival_esp

“La idea de La Puerta de al lado surgió en un vecindario de Barcelona cundo me mudé solo. En un restaurante, un tipo no dejaba de verme. Se me ocurrió un personaje que podría enfrentarme de forma íntima”. Daniel Brühl en conversación con Juan Gabriel Vásquez #HayCartagena22″, compartió la cuenta de Twitter del ‘Hay Festival’.

Le puede interesar: “Casi perder la vida haciendo lo que más me gusta, hoy quiero agradecer a Dios”, Egan Bernal

El actor llegó a Cartagena con el objetivo de hacer su debut como director con ‘La puerta de al lado’ en la que también encarna al protagonista, Daniel, un joven exitoso dedicado a la actuación, nada alejado de lo que es su vida real.

Asimismo, el actor estuvo participando de un conversatorio en el auditorio del Centro de Formación de la Cooperación Española en compañía del profesor Gustavo Chica que dio inicio a las 4:00 p. m., allí la cuenta oficial de Twitter compartió algunas fotografías con el panel de participantes.

Un poco de la carrera actoral de Daniel Brühl

Español de nacimiento por su madre, Marisa González Domingo, y nacionalizado alemán por su padre, el también director de televisión y teatro, Hanno Brühl. Nació el 16 de junio de 1978 en Barcelona, España. Cuando alcanzó su mayoría de edad tuvo un primer enfrentamiento con su padre al mencionarle su gusto por la actuación al tiempo que la complementaba como cantante de la banda Purge.

Su primera aparición en la pantalla grande se originó en 2001 cuando hizo parte de la producción Nichts Bereuen. Un año después, su popularidad se incrementó con su aparición en ‘Vaya con Dios’. Para 2004, Daniel continuó trabajando en para convertirse en un exitoso actor formando parte de ‘Los Edukadores’, donde dio vida a un joven rebelde.

En 2006 fue nominado a los premios Goya por su participación en ‘Salvador’, dirigida por el español Manuel Huerga y en 2012 nuevamente su nombre apareció en la lista de nominados por la película ‘Eva’. Ese mismo año protagonizó junto a Chris Hemsworth la película ‘Rush’, dando vida al piloto de la Fórmula 1 Niki Lauda.

En 2016 hizo su aparición por primera vez en el Universo Marvel interpretando a Helmut Zemo, el supervillano y principal enemigo del Capitán América en la película ‘Civil War’ y volvió a darle vida a su personaje en 2021 con la relación de la película para Disney+ ‘The Falcon and The Winter Soldier’.

SEGUIR LEYENDO: