Como si nada hubiera pasado... esto fue lo que hizo Jhonier Leal luego de asesinar a su madre y hermano

El caso de Mauricio Leal sigue generando comentarios y cada vez son más los detalles que se dan a conocer a la luz pública de lo que sucedió esa noche del domingo 21 de noviembre y madrugada del lunes 22. Ahora, de acuerdo a las declaraciones de Luz Estela Betancourt, exesposa de Jhonier Leal, el asesino del reconocido estilista y su madre, actuó como si nada hubiera sucedido.

De acuerdo a las más recientes investigaciones, Jhonier Leal, que no estaba pasando por su mejor momento debido a que su peluquería se fue a la quiebra y estaba afrontando su divorcio, habría tomado la decisión de asesinar a su madre, Marleny Hernández y a Mauricio Leal, con el fin de ser el único heredero de la fortuna de su hermano, sin embargo las investigaciones fueron avanzando, él se convirtió en el principal sospechoso y finalmente confesó el crimen el pasado 18 de enero en la audiencia de imputación de cargos.

Mauricio Leal, era uno de los estilistas más reconocidos del país. Su peluquería ubicada al norte de Bogotá, en la Zona T era reconocida y entre sus clientes se encontraban actores, actrices, cantantes y personas de la farándula colombiana. Las investigaciones que viene realizando la Fiscalía pudieron determinar que su salón de belleza generaba ganancias mensuales de aproximadamente 400 millones de pesos, llegando a tener un patrimonio de más de 5.000 millones de pesos, dinero que habría motivado a Jhonier a cometer el crimen.

De acuerdo con las investigaciones, luego de asesinar a su madre, Jhonier Leal se dirigió a la habitación de su hermano, allí le generó heridas con un cuchillo, lo obligó a ingerir nueve pastillas de zopiclona, y según la versión del fiscal del caso lo colocó en “un estado de indefensión flagrante”, luego lo hizo escribir una carta en donde le pedía perdón a la mamá y dejaba como heredero a su hermano y sus sobrinos, además de escribir al final el número ‘1124′.

Qué hizo Jhonier Leal luego de haber cometido el crimen

De acuerdo con la información entregada por Luz Elena Betancourt, exesposa de Jhonier Leal, luego de que este cometió el crimen estuvo interactuando con ella como si nada hubiera pasado, incluso aseguró que ella no estaba enterada de lo que había sucedido con Mauricio y su exsuegra, Marleny Hernández.

Luz Elena aseguró a la Fiscalía que Jhonier Leal le envió un audio a través de WhatsApp en el que le decía, “Elenita voy bajando, voy a ir a donde Fernando un ratico. Voy a darle un saludito, de bajadita arrimo a la casa y de ahí ya me subo otra vez para acá, me vengo porque mi mamá y Mauricio nos pusimos a ver películas y se quedaron profundos y nada que se despiertan”.

Esa mañana, después del asesinato volvió enviarle otro audio en el que le dijo, “Hola Luz Elenita, mi vida ya voy para allá, ya voy para allá, qué pena contigo, esta gente no se levanta y yo me quede profundo otra vez, que pena con vos”. Cabe resaltar que estas declaraciones fueron entregadas por Luz Elena mientras la Fiscalía realizaba las investigaciones para determinar quién había cometido el crimen que terminó con la vida de Mauricio Leal y su madre.

A lo largo de la mañana, Jhonier le afirmó a ella que debía ir a buscar a Mauricio y a su madre, ya que llevaban un buen tiempo, en el que según él, no aparecían. Fue en ese momento cuando, en compañía del conductor de la familia, se dirigieron a la casa ubicada en La Calera, y allí, supuestamente, encontró los cuerpos sin vida de sus familiares, a los que él había asesinado la noche anterior y esa madrugada.

“En ese momento yo lo llamo y él me cuenta que los encontraron muertos. Yo empecé a gritar como loca, me tire al piso, me descontrolé horrible, las clientas me auxiliaron, yo gritaba que eso no era posible, de ahí no hablamos más, yo ya no pude atender la clienta porque me puse a llorar, ella me llevó hasta la casa y me dejó allá”,, afirmó la exesposa de Jhonier Leal.

